KAMPALA – Some of the public universities have relased the lists of students admitted to the following programme on the government scheme for the 2024/2025 academic year.

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF AGRICULTURAL MECHANIZATIONAL & IRRIGATION ENGINEERING

COURSE CODE AMI

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3231/516 LWASAMPIJJA Mike Crispus 2023 M U 86 ISAAC NEWTON HIGH SCHOOL 6

U0169/621 MUKUGIZE Leonard 2023 M U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 47.9

U0055/516 LUGUNGA Timothy 2023 M U 79 BISHOP’S SEC. SCHOOL, MUKONO 2

U0006/512 OPOKA Vincent 2023 M U 99 KITGUM HIGH SCHOOL 2

U3297/589 NABUKEERA Annet Rionah 2023 F U 33 BULOBA ROYAL COLLEGE 7

U0169/661 TUMUHAISE Sarah 2023 F U 34 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 42.7

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN AGRO-PROCESSING ENGINEERING

COURSE CODE APE

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0833/504 ENAMU Reagan Egimu 2023 M U 53 STANDARD HIGH SCHOOL, KAMPALA 6

U3458/526 WASSWA Francis 2023 M U 13 WEST VILLE 2

U0077/715 ETYANG Jonathan 2023 M U 54 GOMBE SECONDARY SCHOOL 2

U0065/697 NAMUWAWU Patricia 2023 F U 33 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 3

U1935/502 AHEREZA Faith 2023 F U 69 LOWELL GIRLS’ SCHOOL 44

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ANIMAL PRODUCTION AND MANAGEMENT

COURSE CODE APM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2803/505 KALIMUNDA Alex 2023 M U 85 NAJJEMBE HOMELAND SECONDARY SCHOOL 4

U3427/501 MUWOOYA Gideon Kisaakye 2023 M U 42 BLESSED VICTORS S.S. 6

U2177/553 NANSAMBA Pavin Mukisa 2023 F U 16 MBOGO COLLEGE SCHOOL 3

U1611/840 AKITENG Jane Frances 2023 F U 22 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 1

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF COMPUTER ENGINEERING

COURSE CODE BCT

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0417/528 KIBEDI Sharif Saad 2023 M U 16 LUZIRA S.S.S. 7

U1661/635 TUMUKUNDE Deogratious 2023 M U 65 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 4

U0055/501 KASIBANTE Simon 2023 M U 55 BISHOP’S SEC. SCHOOL, MUKONO 4

U2236/585 NAKATO J. Valeria Nassaka 2023 F U 33 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 48.8

U0013/634 TABITHA Angel Chebet 2023 F U 20 GAYAZA HIGH SCHOOL 4

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN ANAESTHESIA

COURSE CODE BNA

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0077/548 BABIRYE Mariam Gilian 2023 F U 55 GOMBE SECONDARY SCHOOL 2

U0060/513 AYA Elizabeth Abila 2023 F U 52 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 1

U0033/594 BALAMAGA Pascal Ivan 2023 M U 55 ST MARY’S COLLEGE, KISUBI 9

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING

COURSE CODE BNS

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0053/756 SSEMUYABA Ryan Mwesigwa 2023 M U 85 MENGO SECONDARY SCHOOL 8

U3827/512 SSEMPIJJA Richard 2023 M U 55 JULIANA HIGH SCHOOL -GAYA ANNEX 46.8

U2032/515 NAKATO Precious 2023 F U 17 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 3

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF TOURISM AND TRAVEL MANAGEMENT

COURSE CODE BTR

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3072/537 NAKACWA Suubi Christine 2023 F U 55 BUWAMBO SEED SECONDARY SCHOOL 7

U2517/504 MUTYABA Owen 2023 M U 32 LUWUBE MUSLIM SECONDARY SCHOOL 9

U0679/563 KAKOOZA Shafik 2023 M U 101 SSEKE SENIOR SEC. SCHOOL 2

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

DIPLOMA IN AGRICULTURAL ENGINEERING

COURSE CODE DAG

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0181/539 AKENA Andrew Onyango 2023 M U 85 CHARLES LWANGA S.S., KASASA 40.9

U1867/577 AHEBWA Dalious 2023 M U 110 KICHWAMBA HIGH SCHOOL 4

U0192/572 MBUULIRO Patrcia 2023 F U 55 JOSEPH’S GIRLS, NSAMBYA 37

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

DIPLOMA IN GINNING ENGINEERING

COURSE CODE DGE

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3101/527 MUHAIRWE Antone 2023 M U 133 IMPERIAL SECONDARY SCHOOL, IBANDA 2

U1611/839 ABINSINGUZA Faith 2023 F U 50 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 9

U0505/677 SSEMPALA Rogers 2022 M U 55 KITENDE S S 3

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL ENGINEERING

COURSE CODE EEB

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0041/504 NSUBUGA Shadrack Mark 2023 M U 55 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 2

U3215/554 OKIROR Sam Calvin 2023 M U 29 AMUS COLLEGE SCHOOL 1

U0078/637 BABIRYE Florence 2023 F U 125 IGANGA HIGH SCHOOL 1

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN FISHERIES & WATER RESOURCES MANAGEMENT

COURSE CODE FWR

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1664/513 KATUMBA Richard 2023 M U 55 MARK’S SS NAMAGOMA 45.5

U1354/569 KIYEMBA Bright 2023 M U 125 MERRYLAND HIGH SCHOOL 7

U3859/552 AKIDI Patricia Fortunate 2023 F U 31 GRACIOUS S.S. LIRA 42.6

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN MINING ENGINEERING

COURSE CODE MEB

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0334/572 OGULI Andrew Michael 2023 M U 111 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 9

U0391/575 KITUI Martha 2023 F U 36 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 47.3

U0009/637 ATWIINE Sandrah 2023 F U 84 BWERANYANGI GIRLS’ SCHOOL 46

U1223/673 BONYO Edrine Emmanuel 2023 M U 55 SEETA HIGH SCHOOL 3

U0746/504 KANYANGE Sheebah M 2023 F U 55 SSAKU SEC. SCHOOL 7

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY

COURSE CODE MED

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0078/665 KAGOMA Ian Paul 2022 M U 04 IGANGA HIGH SCHOOL 8

U0391/515 SSABAKAKI Lynnette 2023 F U 93 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 48.5

U2929/647 NAMULEME Angella 2023 F U 55 SEETA H/S GREEN CAMPUS, MUKONO 1

U1418/561 NANYONJO Flavia 2023 F U 75 MITYANA STANDARD SEC.SCH. 48

U2146/646 NAMARA Docus 2023 F U 103 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 7

U1611/852 OSAIRWOTH Maxidex 2023 M U 43 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 47

U3017/503 BUKENYA John 55 GOD’S WAY HIGH SCHOOL, MAGANJO 9

U1354/553 MAGOMU Mark 87 MERRYLAND HIGH SCHOOL 9

U1107/505 MULINDWA Dareen Daniel 55 LAWRENCE S.S, SSONDE 46.9

U0053/721 LOKU Charles Eluzai 2023 M 73 MENGO SECONDARY SCHOOL 9

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN NATURAL RESOURCE ECONOMICS

COURSE CODE NRE

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2032/518 MUKALU Margret Iberu 2023 F U 53 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 8

U1144/551 NAKYEJWE Joy Whitney 2023 F U 42 BRILLIANT HIGH SCH. KAWEMPE 8

U0060/508 ASIIMAWE Olivia 2023 F U 21 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 7

U1144/548 NABASIRYE Winnie Kasirivu 2023 F U 55 BRILLIANT HIGH SCH. KAWEMPE 6

U0984/515 OGWANG Oscar 2023 M U 114 ADILANG SS 5

U0068/558 AKIIZA Noel 2023 M U 132 NTARE SCHOOL 6

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE

COURSE CODE SAB

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0387/574 MASSA Brian Adams 2023 M U 55 PETER’S S S, NSAMBYA 46.6

U1224/696 KIBACA Emmanuel 2023 M U 02 ST MARY’S SS KITENDE 3

U1664/518 SSEKALALA Timothy 2023 M U 55 MARK’S SS NAMAGOMA 43.5

U0459/526 BIKORWOMUHANGI Geoffrey 2023 M U 50 KAWEMPE MUSLIM SS 4

U0077/639 KYAMBADDE Godlieve Esther 2023 F U 41 GOMBE SECONDARY SCHOOL 4

U1223/584 ELEKU Nicole Philippa I. 2023 F U 60 SEETA HIGH SCHOOL 1

BUSITEMA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE EDUCATION

COURSE CODE SCE

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

1 U0409/552 NANTIMBA Joyce F 41 KASENYI SECONDARY SCHOOL 46.5

2 U2962/592 WANZALA Silver M U 121 JINJA PROGRESSIVE ANNEX 46.4 3 U0752/509 MODINGHI Junior Moses 2023 M U 77 ST.NOA MAWAGALI SS, JINJA 46.4 4 U0972/501 MUKISA Posiano 2023 M U 90 KYABAZINGA COLLEGE 46.3 5 U0169/566 KABAZIRA Janepher Mirriam 2023 F U 09 ST.ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA BUSITEMA UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE COURSE CODE SCS 45 INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0417/577 SEMAKULA Raymond Jonan 2023 M U 16 LUZIRA S.S.S. 49.3 2 U2976/501 WANDIRA Ismael 2023 M U 45 EKITANGAALA TRANSFORMATION H/S 47.7 3 U0149/566 NANSAMBA Husinah 2023 F U 88 KIBIBI SECONDARY SCHOOL BUSITEMA UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME 45.6 BACHELOR OF SCIENCE IN POLYMER, TEXTILE AND INDUSTRIAL ENGINEERING COURSE CODE TEB INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0051/622 WESONGA George 2023 M U 36 MBALE SECONDARY SCHOOL 48.6 2 U0058/597 YOSA Ahmed 2023 M U 03 MVARA SECONDARY SCHOOL 48.6 3 U0742/748 OWOR Hamidu 2023 M U 77 KAKUNGULU MEM. SCH., KAMPALA 48.5 4 U0544/517 KAKONYA Gerald 2023 M U 21 KASESE SEC. SCHOOL 48.5 5 U1828/577 KOBUSINGYE Bethline 2023 F U 112 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 47.8 6 U4030/501 NANTABA Patricia 2023 F U 42 BUSITEMA UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT MUZZA HIGH SCHOOL, LUGAMBA 47.3 GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENCE IN WATER RESOURCES ENGINEERING COURSE CODE WAR INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0064/543 NTALE Joash Katerega 42 NAMILYANGO COLLEGE 50.9 2 U1085/591 SSEMBOGO Isaac Kakumba BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 50.8

3 U1923/618 RUBANGAKENE Gerald Oyet 116 KIGUMBA INTENSIVE S.S 49.1 4 U0229/504 NAMARA Romus 2023 F 102 HOIMA HALL 48.2 5 U2146/579 ATUSIIMIRWE Olivia 2023 F 72 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL KABALE UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME 47.8 BACHELOR OF BUILDING AND CIVIL ENGINEERING COURSE CODE KCE INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0956/732 MUSIMBIIKO Joel 2023 M U 132 NAMIREMBE HILLSIDE S.S. 52.8 2 U0032/542 ASIIMWE Jacob 2023 M U 46 MUNTUYERA HIGH SCHOOL, KITUNGA 52.6 3 U0052/566 ATUHAIRE Davis 2023 M U 06 MBARARA HIGH SCHOOL 52.6 4 U1828/621 NYESIGA Jason 2023 M U 50 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 52.3 5 U0053/669 MUNGHA Kulu Musa 2023 M U 77 MENGO SECONDARY SCHOOL 52.2 6 U1828/557 AYEBAZIBWE Leticia 2023 F U 46 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 52 7 U1224/779 MUMBERE Pascal 2023 M U 21 ST MARY’S SS KITENDE 50.9 8 U0952/501 MAYANJA Abraham 2023 M U 49 KENNEDY SS, KAMPALA 50.8 9 U0068/574 ASHABA Collins 2023 M U 50 NTARE SCHOOL 50.8 KABALE UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF COMPUTER SCIENCE COURSE CODE KCS INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U1104/501 KIMULI Edrine 2023 M U 85 ST. KIZITO SS, BUGOLOBI 46.9 2 U0174/561 KASIITA Frank 2023 M U 85 MEHTA SECONDARY SCHOOL 44.2 3 U0009/669 KUKUNDA Linnet 2023 F U 112 BWERANYANGI GIRLS’ SCHOOL 43.8 4 U0340/502 WAKHABEKO Emma 2023 M U 121 MAGALE SECONDARY SCHOOL 42.5 5 U0055/526 MUHOOZI Tracy 2023 F U 55 BISHOP’S SEC. SCHOOL, MUKONO 42.5 6 U2400/517 RUKUNDO Eddie 2023 M U 55 ST JOSEPH OF NAZARETH HIGH SCHOOL 42.5 7 U1867/541 ASINJA Andrew 2023 M U 21 KICHWAMBA HIGH SCHOOL 42.3 8 U0463/539 AHAISIBWE Benard M 84 ST.JOHN’S S.S, NYABWINA 42.3 9 U3319/503 ARINDA Elizabeth F LUKWANGA SECONDARY SCHOOL 42.3

KABALE UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF APPLIED DESIGN AND FINE ART

COURSE CODE KDA

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2468/502 AMUTUHAIRE Mary Cleophas 2023 F U 72 SEDES SAPIENTIAE ACADEMIAE SS 3

U1107/612 AGABA Jordan 2023 M U 85 LAWRENCE S.S, SSONDE 50.1

U3689/512 KATAMBA Isaac Jackson 2023 M U 42 HILTON HIGH SCHOOL,NGANDU 4

U0339/540 NOWAMANI Chrish 2023 M U 131 KAZO SECONDARY SCHOOL 7

U1170/503 MUGERWA Nabiiru 2023 M U 92 WAGWA HIGH SCHOOL 6

U0021/501 NAMPIJJA Lyton 2023 F U 33 KAKO SECONDARY SCHOOL 5

KABALE UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (BIOLOGICAL)

COURSE CODE KEB

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2954/520 DALURI John 2023 M U 23 HOPEFUL FUTURE SS, KAYUNGA 8

U0080/636 NASASIRA Junior 2023 M U 12 MARY’S COLLEGE, RUSHOROZA 46.7

U1256/542 LUGEMWA Ahmed 2023 M U 49 NAMUNGOONA HIGH SCHOOL 7

U1828/561 BIRYOMURIWE Samuel 2023 M U 50 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 9

U0025/612 NKUGWA Abdul Hafidhu 2023 M U 55 KIBULI SECONDARY SCHOOL 7

U2413/534 MANIRAGABA Ramik 2023 M U 26 KISORO VISION 6

U2413/609 KWIHANGANA Derrick 2023 M U 26 KISORO VISION 3

KABALE UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING

COURSE CODE KEE

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0034/541 KAMUSIIME Chris 46 ST HENRY’S COLLEGE, KITOVU 9

U0334/521 EPIU Radai Oleja UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 9

U3297/604 FUNDI Alkham Juma 2023 16 BULOBA ROYAL COLLEGE 7

U1073/509 KACHINIRE Mike 2023 M 34 MASINDI ARMY SS 6

U2236/578 TURINAWE Julius 2023 M 21 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 50.6

U0459/565 DDAMULIRA Mahad 2023 M U 55 KAWEMPE MUSLIM SS 4

U0742/518 ANYOLE Godwin Malisi 2023 M U 16 KAKUNGULU MEM. SCH., KAMPALA 50

U0169/623 MURUNGI Arnold 2023 M U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 49.9

U1148/502 TUMUSIIME Mathew 2023 M U 09 MANDELA S S, HOIMA 8

U0053/682 OKENG Isaac 2023 M U 34 MENGO SECONDARY SCHOOL 8

U0169/513 AKAMPA Jackson 2023 M U 102 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 49.8

U2146/532 AINEMBABAZI Steven 2023 M U 133 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 8

KABALE UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (PHYSICAL)

COURSE CODE KEP

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0544/513 ERISA Christopher 2023 M U 21 KASESE SEC. SCHOOL 7

U2767/638 TUMUSHERURE Stuart 2023 M U 06 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 6

U0801/513 BALAMUSANI David 2023 M U 42 NAALYA SEC. SCHOOL ,KAMPALA 7

U1104/522 SSENKIMA Gerald 2023 M U 120 KIZITO SS, BUGOLOBI 45.6

U0515/502 AHISIBWE John Paul 2023 M U 42 ST CHARLES LWANGA SS, BUKERERE 2

U3121/503 SSALI Allan 2022 M U 55 ZANA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 1

KABALE UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING

COURSE CODE KIT

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0956/503 Ahereza Lazarus 2023 M U 65 NAMIREMBE HILLSIDE S.S. 6

U0032/526 NABIKWATSARUHANGA Sharp 2023 M U 46 MUNTUYERA HIGH SCHOOL, KITUNGA 1

U3941/610 GALIGWA Walter Steven 2023 M U 55 CYPRIAN HIGH SCHOOL, KYABAKADDE 52.1

U0506/513 NAYIGA Nusula 2023 F U 91 MPENJA SEC. SCHOOL, MPIGI 9

U0060/625 NANDUGA Olga Julliet 2023 F U 81 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 9

U0298/504 AMUTOSI Evaline 2023 F U 67 LUWERO SECONDARY SCHOOL 8

U2951/518 KATUSIIME Jael 2023 F U 46 NTUNGAMO GIRLS’ HIGH SCHOOL 7

U0679/587 NAMAGEMBE Shakirah 2023 F U 101 SSEKE SENIOR SEC. SCHOOL 6

U1636/506 NABISUBI Annet 2023 F U 55 TARGET COMMUNITY COLLEGE 5

U1819/572 NAMUYANJA Shukrat 2023 F U 55 HENRY’S COLLEGE, GANGU 51.5

U0409/609 MASAWI Sarah 2023 F U 41 KASENYI SECONDARY SCHOOL 5

U1418/596 NANSUBUGA Angel 2023 F U 74 MITYANA STANDARD SEC.SCH. 5

U2602/529 NALUKWAGO Aisha 2023 F U 55 LUBUGUMU JAMIA HIGH SCHOOL 5

U0701/509 AKORAGYE Light 2023 F U 131 KANONI SS 5

KABALE UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN MECHANICAL ENGINEERING

COURSE CODE KME

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1688/509 SSEMAKULA Umar 2023 M U 33 KYADONDO SS 7

U3892/518 KINOBE Alfred 2023 M U 86 JOSEPH S.S. NKONI 50.4

U1169/601 ENOU Isaac 2023 M U 111 SERERE TOWNSHIP S S 4

U3294/502 NUWE-AMANYA Owen Patrice 2023 M U 09 JAMES S.S 50.1

U0505/536 SSENGENDO Azariah Victor 2023 M U 16 KITENDE S S 8

U0053/635 ANDWANIRIRA Benjamin 2023 M U 12 MENGO SECONDARY SCHOOL 8

U1265/531 MUSINGUZI Nelson 2023 M U 129 PREMIER SECONDARY SCHOOL, HOIMA 5

U2048/566 WANDERA Robert 2023 M U 85 CHARLES LWANGA INT. SEC. SCHOOL, KAKIRI 49.5

U0068/529 AGABA Benjamin 2023 M U 132 NTARE SCHOOL 5

KABALE UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (ECONOMICS)

COURSE CODE KSE

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2101/505 AHAISIBWE Charity 2023 F U 102 CORNERSTONE LEADERSHIP ACADEMY, MATUGGA 49

U1935/540 BABIRYE Zainah 2023 F U 25 LOWELL GIRLS’ SCHOOL 4

U0036/715 MUGIRA Alvin Elly 2023 U 06 KOLOLO SECONDARY SCHOOL 48

U0025/654 WALUSIMBI Hassan 2023 U 55 KIBULI SECONDARY SCHOOL 5

5 U3614/546 AMANYA Ian 2022 103 KITAGATA HIGH SCHOOL 47.2 6 U0065/669 KALUNGI Marcy 2023 F 16 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 45.6 7 U3693/508 KOMUGABO Monic 2022 F 103 ST.KANA SECONDARY SCHOOL 45.6 8 U2146/632 MUSIIME Anna Mary 2023 F U 65 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL KYAMBOGO UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME 44.8 BACHELOR OF SCIENCE IN ACCOUNTING AND FINANCE COURSE CODE AFD INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U1224/885 NASSOZI Jackline 2023 F U 55 ST MARY’S SS KITENDE 48 2 U0017/521 KABAAGA Mariam 2023 F U 35 IGANGA SECONDARY SCHOOL 47.7 3 U0036/788 NYAMATA Belinda 2023 F U 16 KOLOLO SECONDARY SCHOOL 47.6 4 U0801/509 AWAALI Membe Ali 2023 M U 85 NAALYA SEC. SCHOOL ,KAMPALA 46.4 5 U3022/501 NASSANGA Olivia 2023 F U 45 BETHEL ROYAL H S NAKASONGOLA 45.9 6 U2474/859 NAMULINDWA Sanyu Harriet 2023 F U 75 ST. JULIAN HIGH SCHOOL 45.6 7 U1224/510 ADOKORACH Teddy 2023 F U 116 KYAMBOGO UNIVERSITY ST MARY’S SS KITENDE 45.5 ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF VOCATIONAL STUDIES IN AGRICULTURE WITH EDUCATION COURSE CODE AGD INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0048/917 NAZZIWA Jamirah 2023 F U 120 MASAKA SECONDARY SCHOOL 41.1 2 U2860/503 ATWIJUKIRE Elizabeth 2023 F U 103 ST. THOMAS VOC.SS 38.7 3 U1732/608 ARYANYIJUKA Job 2023 M U 112 PLUS TWO HIGH SCHOOL 38.3 4 U1921/543 TAFIKA Beatrice 2023 F U 34 KINYARA SECONDARY SCHOOL 37.8 5 U0256/507 BAISI Isaac 2023 M U 63 KISIKI COLLEGE, NAMUTUMBA 37.4 6 U0441/577 KIBUUKA William Bright 2023 M U 42 SAM IGA MEM. COL. KAMPALA 37.1 7 U0037/532 ATUGONZA Christine 2023 F U 30 KYEBAMBE GIRLS’ SEC. SCHOOL 36.5 8 U3817/501 AYAMBA Jovan Norman 2023 M U 12 SOLBERG COLLEGE – KABALE 36.3 9 U2860/532 ARINAITWE Precious 2023 M U 110 ST. THOMAS VOC.SS 36.3 10 U0501/503 SSENDIJJA Arafat 2023 M U 42 NAKANYONYI S S 36.1

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ART AND INDUSTRIAL DESIGN

COURSE CODE AID

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1611/863 CHELIMO Vivian Dora 2023 F U 20 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 6

U3886/749 NYAKATO Eunice Annah 2023 F U 13 SEETA HIGH SCHOOL – A’ LEVEL CAMPUS 5

U0669/510 NALUBOWA Evelyn 2023 F U 40 BRUNO SSERUNKUMA’S SS,GOLI 51.3

U2803/513 CISHA Cindrella Eliza 2023 F U 11 NAJJEMBE HOMELAND SECONDARY SCHOOL 1

U0109/615 SSENTAMU Micheal Jordan 2023 M U 55 WAMPEWO NTAKE SEC. SCHOOL 2

U1085/547 LAKICA Lennox Opio 2023 M U 08 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 2

U2339/536 OKWARE Simon 2023 M U 22 MICHAEL INTERNATIONAL SCHOOL 50.2

U0391/693 BASAASIRA Maria Helen 2023 F U 55 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 50.1

U0717/580 NAMUTEBI Noreen 2023 F U 85 BISHOP NKOYOYO SS, MATALE 50

U0505/630 NAKASIITA Jeniffer 2023 F U 55 KITENDE S S 50

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ENGINEERING IN AUTOMATIVE POWER ENGINEERING

COURSE CODE APD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0065/572 EWO Joram 2023 M U 42 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 6

U0053/656 KYANJO Andrew Wamala 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 5

U0107/586 TUSUBIRA Joshua Kiboigo 2023 M U 16 MACKAY MEMORIAL SCHOOL, NATETE 4

U0691/501 EGACH Jacob 2023 M U 55 BULOBA HIGH SCHOOL 6

U0068/590 AYEBARE Kakuru Robben 2023 M U 123 NTARE SCHOOL 6

U0004/576 ATWIINE Amon Nobert 2023 M U 06 KING’S COLLEGE, BUDO 4

U1417/585 AKAMPA Brandon 2023 M U 50 NTUNGAMO HIGH SCHOOL 4

U1611/588 SSENTONGO Martin 2023 M U 42 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 4

U0816/511 LALOYO Leaticia 2023 F U 116 MPOMA SCHOOL 3

U0185/542 NYAMUNGU Grace 2023 F U 113 KATIKAMU SEC. SCH., WOBULENZI 3

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ARCHITECTURE

COURSE CODE ARD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0048/526 AMPULIRE Evelyn 2023 F U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 3

U0505/691 SSALI Kibalama Denning 2023 M U 55 KITENDE S S 6

U0391/580 AWILI Prisca Pricilla 2023 F U 109 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 52.3

U0041/514 KASOZI Arthur 2023 M U 55 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 9

U0048/648 LUBOWA Adrian 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 1

U0505/681 MPANDE Solomon Wilson 2023 M U 55 KITENDE S S 8

U0391/516 LUBWAMA Martin 2023 M U 16 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 50.5

U0053/505 ANKUNDA Sean 2023 M U 126 MENGO SECONDARY SCHOOL 5

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ADMINISTRATIVE SCIENCE

COURSE CODE BAS

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1014/521 MULEMA John Chrizestom 2023 M U 33 ARCHBISHOP KIWANUKA SS, KITOVU 4

U0298/643 KAVUMA Emmanuel 2023 M U 55 LUWERO SECONDARY SCHOOL 3

U3941/574 NAMPUUGA Bridget 2023 F U 16 CYPRIAN HIGH SCHOOL, KYABAKADDE 45.8

U1612/567 NEBANDA Joyce Hope 2023 F U 63 HILTON HIGH SCHOOL 7

U2101/514 KATUSHABE Catherine 2023 F U 69 CORNERSTONE LEADERSHIP ACADEMY, MATUGGA 7

U0041/854 NAMBOYERA Immaculate 2023 F U 16 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 5

U0962/534 NANTALE Mirembe Elizabeth 2023 F U 16 SEROMA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 5

U0249/545 NANTEGE Fatuma 2023 F U 16 MARIA GORETTI S.S, KATENDE 45.5

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF BUSINESS ADMINISTRATION

COURSE CODE BBK

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0052/550 ANKUNDA Joshua 2023 M U 37 MBARARA HIGH SCHOOL 46

U1828/624 ORISHABA Shallot 2023 F U 46 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 7

U1672/501 NALWOGA Grace 2022 F U 55 KYASANKU HILL COLLEGE 6

U0017/556 NAWENZE Elizabeth 2023 F U 48 IGANGA SECONDARY SCHOOL 4

U0763/881 SSENKINDU Paul 2023 M U 75 BUDDO SEC. SCHOOL 3

U0409/641 NAVUBYA Patricia 2023 F U 41 KASENYI SECONDARY SCHOOL 44

U1609/504 MUWANGA Amanda 2023 F U 16 NAALYA SSS 9

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ECONOMICS AND STATISTICS

COURSE CODE BEK

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1224/743 MACHO Ian 2023 M U 07 ST MARY’S SS KITENDE 5

U2236/580 MUKASA Innocent 2023 M U 85 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 49.2

U0387/572 MASABA Joseph 2023 M U 36 PETER’S S S, NSAMBYA 49.1

U0046/576 AYEBARE Blessing Joy 2023 F U 37 MARYHILL HIGH SCHOOL 49

U1417/502 TURINAMUKAMA Kiiza 2022 M U 84 NTUNGAMO HIGH SCHOOL 49

U3886/543 MUKISA Joel 2023 M U 42 SEETA HIGH SCHOOL – A’ LEVEL CAMPUS 9

U0041/696 KWAGALA Mercy 2023 F U 71 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 7

U0004/559 NAMULI Angel Rebecca 2023 F U 40 KING’S COLLEGE, BUDO 1

U3805/503 NDIWAMARIA Christine 2023 F U 94 CRANE HIGH SCHOOL 1

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ELECTRICAL ENGINEERING

COURSE CODE BEL

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1223/692 KASULE Santos Peter 2023 M U 40 SEETA HIGH SCHOOL 53

U1486/501 IRADUKUNDA Aime 2023 M U 94 ROYAL GIANT HS 53

U0066/501 ADONGU Emmanuel Odaka 2023 M U 29 NGORA HIGH SCHOOL 8

U0169/521 ALINDA Rahim Shakur 2023 M U 34 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 52.7

U0077/712 TUSUUBIRA Arafat 2023 M U 42 GOMBE SECONDARY SCHOOL 4

U3215/571 OPIO Andrew 2023 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 3

U0077/696 MUSINGUZI Jeremiah 2023 M U 55 GOMBE SECONDARY SCHOOL 3

U1085/583 OPADO Simon Peter 2023 M U 52 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 3

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF GUIDANCE AND COUNSELLING

COURSE CODE BGD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0639/571 NABAGEREKA Pamela 2023 F U 112 CHARLES LWANGA HS,KASHEKURO 53.3

U2760/548 FATUMAH Muzamir 2023 F U 55 MADINAH ISLAMIC SS, NSANGI 3

U0239/536 MUTEESASIRA Henry 2023 M U 120 KABUWOKO SEC. SCHOOL, KABONERA 8

U0017/559 OGUTTU Anna Brenda 2023 F U 07 IGANGA SECONDARY SCHOOL 8

U2032/560 NAGIRINYA Anna Maria 2023 F U 55 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 6

U0048/740 NABAKOOZA Fatumah 2023 F U 92 MASAKA SECONDARY SCHOOL 4

U0097/503 MUTONI Judith 2023 F U 32 KALEMBA SECONDARY SCHOOL 51.4

U3031/507 ATWONGIRE Leah 2023 F U 55 THE ACADEMY LAWRENCE 51.4

U0120/536 BYONANEBYE Odeth 2023 F U 123 KIHANGA SECONDARY SCHOOL 4

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF MECHATRONICS AND BIO-MEDICAL ENGINEERING

COURSE CODE BIO

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3963/501 MUGERWA Kevin 2023 M U 16 NAKAWA UNION VISION SECONDARY SCHOOL 6

U1085/594 SSERUMAGA Ethaneriah 2023 M U 55 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 8

U0387/643 SEMAKULA Simon Trevor 2023 M U 32 PETER’S S S, NSAMBYA 50.8

U0033/567 NABIMANYA Exavier 2023 M U 69 ST MARY’S COLLEGE, KISUBI 8

U3818/501 LUZZE Linus 2023 M U 16 MARY’S HIGH SCHOOL -GAYAZA 50.4

U0004/642 KABAKAMA Zephyr Katusiime 2023 F U 16 KING’S COLLEGE, BUDO 4

U0064/536 MUYAGU Alvin Valour 2023 M U 63 NAMILYANGO COLLEGE 9

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN LAND ECONOMICS

COURSE CODE BLD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0025/561 LUZZE Ismail 2023 M U 42 KIBULI SECONDARY SCHOOL 2

U3827/507 OKUBANIYO Ivan 2023 M U 137 JULIANA HIGH SCHOOL -GAYA ANNEX 50.1

U0068/640 MUHWEZI Matthew 2023 M U 65 NTARE SCHOOL 8

U1609/501 NAGAWA Mellisa Hamida 2023 F U 42 NAALYA SSS 7

U0763/661 NALUBEGA Megan Vanessa 2023 F U 16 BUDDO SEC. SCHOOL 6

U2789/506 AINEMBABAZI Pretty 2023 F U 131 MENGO SECONDARY SCHOOL ANNEX 5

U1085/521 ATUKWATSE Benon 2023 M U 06 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 3

U1223/752 SSENABULYA Nathan 2023 M U 55 SEETA HIGH SCHOOL 48

U0004/649 KIVUMBI Pius Mugoya 2023 M U 16 KING’S COLLEGE, BUDO 7

U1085/612 EMARO Deogratious 2023 M U 127 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 6

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ENVIRONMENT SCIENCE TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

COURSE CODE BMD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0848/501 ATUHAIRE N Innocent 2023 M U 16 CRESTED SEC. SCHOOL, KAMPALA 4

U0065/678 LAKWONYERO Jonathan Ojera 2023 M U 116 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 3

U0065/584 KEMIGISHA Patience 2023 F U 11 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 3

U0083/607 AMPAIRE Vanessa 2023 F U 37 IMMACULATE HEART GIRLS SCHOOL 1

U0249/514 KIJJAMBU Travor 2023 M U 55 MARIA GORETTI S.S, KATENDE 47.1

U0169/670 WEMBABAZI Esther 2023 F U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 46.8

U3215/558 WANDERA Moses 2023 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 8

U3215/559 EMURON Simon Peter 2023 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 7

U0169/556 BYANSI Nicholas 2020 M U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 46.3

U0034/534 BUKULU Samuel 2023 M U 16 ST HENRY’S COLLEGE, KITOVU 7

U1224/553 ALOYO Hope Bridget 2023 F U 55 ST MARY’S SS KITENDE 7

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF DEMOGRAPHY AND REPRODUCTIVE HEALTH

COURSE CODE BRD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0169/554 BYABAGAMBI Mable 2023 F U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 48.7

U0083/657 NATAMBA Leticia 2023 F U 69 IMMACULATE HEART GIRLS SCHOOL 7

U2962/645 NANSENJA Winnie 2023 F U 17 JINJA PROGRESSIVE ANNEX 2

U0065/528 MURANGA Nathan Ngabo 2023 M U 75 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 1

U0051/891 WAMBOKO Allan David 2023 M U 36 MBALE SECONDARY SCHOOL 7

U0169/546 AYESIGA Claire 2023 F U 24 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 44.7

U0169/518 ALINA Faith Daisy 2023 F U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 44.6

U3465/557 AGUTI Judith 2023 F U 111 TORORO MIXED SECONDARY SCHOOL 4

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF BUSINESS STUDIES WITH EDUCATION

COURSE CODE BSD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3689/520 NAKATO Eseza Bulyaba 2023 F U 42 HILTON HIGH SCHOOL,NGANDU 9

U1336/517 KIMERA Akram Dauda 2022 M U 16 KABOWA HIGH SCHOOL 44

U1016/527 NAKAJJIGO Dianah 2023 F U 49 BERNARD’S SS, MANNYA 43.7

U0962/505 NAMAKULA Gift Mulungi 2023 F U 55 SEROMA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 4

U0942/512 MUSANA Godfrey 2023 M U 13 FORT-PORTAL SS 4

U1828/676 MUSONI Alex 2023 M U 46 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 1

U0942/507 LUWALIRA Frank 2023 M U 13 FORT-PORTAL SS 42

U0544/503 ALINAITWE Patiance 2023 F U 21 KASESE SEC. SCHOOL 42

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN TECHNOLOGY(BIOLOGY)

COURSE CODE BTD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1085/526 BEENA Arthur Emeck M 47 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 6

U1664/646 NABWIRE Christine F 55 MARK’S SS NAMAGOMA 34.6

U0077/839 NAWAJJE Daphine Elizabeth F 55 GOMBE SECONDARY SCHOOL 34

U0077/805 NAMUTEBI Nabirah F 55 GOMBE SECONDARY SCHOOL 7

U0093/540 KYOBE Cyrus Kamya 2023 M U 55 ENTEBBE SECONDARY SCHOOL 7

U0189/544 MUKASA Benon 2023 M U 11 KAKIRA SECONDARY SCHOOL 2

U0436/590 MUMBERE Samuel 2023 M U 21 BWERA S. S. 2

U0060/568 NANTUME Eleanor Kabunga 2023 F U 55 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 33

U0064/603 TUMUSIIME Jensen John 2023 M U 55 NAMILYANGO COLLEGE 8

U0077/571 GITTA Shafick Kaweesa 2023 M U 16 GOMBE SECONDARY SCHOOL 4

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN CHEMICAL AND PROCESS ENGINEERING

COURSE CODE CPD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1188/501 SEKANYO Charles 2023 M U 42 GREENSTARS HS, ENTEBBE 6

U0505/669 NASSIWA Victoria 2023 F U 55 KITENDE S S 2

U1148/526 MUHUMUZA Tusabe 2023 M U 102 MANDELA S S, HOIMA 51

U0048/592 KASAGGA Joshua 2023 M U 92 MASAKA SECONDARY SCHOOL 6

U1249/501 NSEREKO Grace 2023 M U 32 KINAAWA HIGH SCHOOL, KAWEMPE 5

U0024/505 OKIA John Yolam 2023 M U 111 SOROTI SECONDARY SCHOOL 4

U0051/609 BUWEMBO Shafik 2023 M U 54 MBALE SECONDARY SCHOOL 3

U1085/641 TEKIT Stacey 2023 F U 119 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 2

U1756/607 KAVUMA Peter Edward 2023 M U 85 JINJA SECONDARY SCHOOL ANNEX 1

U0027/502 HISWILL John Bright 2023 M U 85 KIIRA COLLEGE, BUTIKI 49

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE TECHNOLOGY(CHEMISTRY)

COURSE CODE CTD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2650/513 BYAKORA Christine 2023 F U 115 ANDREA KAAHWA SCHOOLS KOOKI 37.3

U0169/528 ASINGUZA Abubakari 2023 M U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 36.5

U1127/506 DENAYA Gift Anyole 2023 M U 73 ORIAJINI S S 4

U2962/584 ATUHURA Grace 2023 F U 24 JINJA PROGRESSIVE ANNEX 1

5 U3888/549 WEFULA Martin 2023 M U 21 MOTHER KEVIN COLLEGE, MABIRA 33.7 6 U1891/505 NAJJUKA Vanessa 2023 F U 55 MPOMA ROYAL COLLEGE 30.7 7 U1417/525 ASIIMIRE Bonitor 2023 F U 46 NTUNGAMO HIGH SCHOOL 30 8 U1867/533 AINEBYOONA Johnchrisostom 2023 M U 110 KICHWAMBA HIGH SCHOOL 29.2 9 U0178/546 NAKITENDE Shamirah W 2023 F U 16 CALTEC ACADEMY, MAKERERE 29.1 10 U0387/568 LUBEGA Elvis Matovu 2023 M U 55 ST.PETER’S S S, NSAMBYA KYAMBOGO UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT 28.2 THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENCE IN BUILDING ECONOMICS COURSE CODE EBD INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0852/501 KIWEEWA Joseph 2023 M U 42 ST.BALIKUDEMBE S.S.S. KISOGA 48.5 2 U0356/572 TUSIIME Gilbert 2023 M U 37 RYAKASINGA CENTRE FOR H.EDUC. 47.8 3 U0053/613 SSERWANJA Joshua 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 47.4 4 U2119/524 NALUNGU Evelyn 2023 F U 40 MPIGI MIXED SS 46.8 5 U0053/570 NABATANZI Hope 2023 F U 55 MENGO SECONDARY SCHOOL 46.7 6 U3263/729 NASIIMA Eric 2023 M U 42 MAKERERE COLLEGE SCHOOL 46.5 7 U1223/720 MUTESASIRA Raymond 2023 M U 55 SEETA HIGH SCHOOL 46 8 U1085/634 NALWADDA Mukisa Hope 2023 F U 81 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 45.9 9 U0068/587 ATUKWATSE Rodgers 2023 M U 112 NTARE SCHOOL 45.7 KYAMBOGO UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF ENGINEERING IN CIVIL AND BUILDING ENGINEERING COURSE CODE ECD INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U1085/611 AYIKOBUA Daniel Iglesius 2023 M U 03 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 53 2 U0169/653 RUKAHEMURA Robert 2023 09 ST.ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 53 3 U2962/511 LUUMI Collin Powel 2023 11 JINJA PROGRESSIVE ANNEX 52.9 4 U2236/587 WANGOTA Dennis 2023 121 ST.MARY’S COLLEGE, LUGAZI 52.9 5 U0249/555 SSENDISA Denis 40 ST.MARIA GORETTI S.S, KATENDE 52.8 6 U0053/898 MURUNGI Benard 05 MENGO SECONDARY SCHOOL 52.7 7 U0064/521 KAYONDO Amos 85 NAMILYANGO COLLEGE 52.6

8 U0185/523 MUTEBI Ronald 32 KATIKAMU SEC. SCH., WOBULENZI 52.6 9 U1148/511 KOMAGUM James 2023 M U 27 MANDELA S S, HOIMA 52.3 10 U2545/557 WAMPAMBA Muzafaru 2022 M U 55 ONWARD AND UPWARD SSS KYAMBOGO UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF ENGINEERING IN ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT 52.2 COURSE CODE EED INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0515/523 KINTU Treva John 2023 M U 42 ST CHARLES LWANGA SS, BUKERERE 50 2 U0391/521 NASINYAMA John Kerry 2023 M U 07 ST.JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 49 3 U0033/584 SSENTONGO Anthony 2023 M U 55 ST MARY’S COLLEGE, KISUBI 48.9 4 U0417/625 ANGWERI Steward Steven 2023 M U 31 LUZIRA S.S.S. 48.1 5 U0064/508 BBUYE Mubiru Alvin I. 2023 M U 16 NAMILYANGO COLLEGE 47.9 6 U0185/514 KIIZA Dennis 2023 M U 45 KATIKAMU SEC. SCH., WOBULENZI 47.8 7 U1664/501 BIRUNGI Joshua 2023 M U 55 ST. MARK’S SS NAMAGOMA 47.8 8 U1223/721 MUYAMBI Martin 2023 M U 16 SEETA HIGH SCHOOL 47.7 KYAMBOGO UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF ARTS IN ECONOMICS COURSE CODE EKD INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0060/593 ATUKWATSE Alicia 2023 F U 46 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 48 2 U0763/929 NAMPALANYI Martha Katumba 2023 F U 55 BUDDO SEC. SCHOOL 47.9 3 U1085/697 ADULU Christine 2023 F U 27 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 47.7 4 U0763/884 WAIBALE John 2023 M U 55 BUDDO SEC. SCHOOL 46 5 U2962/563 NALUGODHA Shafik 2023 M U 11 JINJA PROGRESSIVE ANNEX 46 6 U0017/555 NASIRUMBI Winniefred 2023 F U 07 IGANGA SECONDARY SCHOOL 45.6 7 U0801/508 APERO Veronica Venessa 2023 F U 54 NAALYA SEC. SCHOOL ,KAMPALA 45.4 8 U0763/870 NANSUBUGA Irene Santa 2023 F U 16 BUDDO SEC. SCHOOL 45 9 U0391/656 NAMULEME Victoria Sylvia 2023 F U 42 ST.JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 45 KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ENGINEERING IN MECHANICAL AND MANUFACTURING ENGINEERING

COURSE CODE EMD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1085/536 IYIT Gabriel 2023 M U 31 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 5

U0053/691 SSENTONGO Justus 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 5

U3215/576 MAGINO Isaac 2023 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 3

U3215/553 IJOKEI Haruna 2023 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 2

U0041/930 KALIISA Emmanuel 2023 M U 16 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 5

U0077/555 BUKEDDE Ryadh 2023 M U 42 GOMBE SECONDARY SCHOOL 7

U0169/668 WAMANI Arthur 2023 M U 129 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 50.7

U0802/501 KIZZA Daniel Buyinza 2023 M U 32 MAKINDYE SECONDARY SCHOOL 6

U2929/637 MUHUMUZA Morgan 2023 M U 16 SEETA H/S GREEN CAMPUS, MUKONO 50

U0064/544 OGOLLA Daniel 2023 M U 54 NAMILYANGO COLLEGE 9

U0065/705 SEKANDI Clive Emmanuel 2023 M U 32 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 9

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (BIOLOGICAL)

COURSE CODE ESB

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0169/651 OYUNGI Johnmary 2023 M U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 46.8

U0626/702 MULEMA Ronald 2023 M U 33 BLESSED SACREMENT SS KIMAANYA 5

U2767/577 MUSHERURE Litson 2023 M U 103 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 4

U0923/501 KOMAKECH Denish Oscar 2023 M U 114 KIZITO HIGH SCHOOL, NAMUGONGO 46.2

U0839/555 KAWAGANYA Bbosa 2023 M U 55 ALLIANCE HIGH SCHOOL, NANSANA 1

U1085/568 NAYEBARE Juliana 2023 F U 09 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 4

U0048/944 SSEGUYA Lubega Yaqub 2023 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 7

U1418/541 KASIBANTE Josamu 2023 126 MITYANA STANDARD SEC.SCH. 1

U2957/506 KAYONDO Akram 2023 55 IBUN MASOOD HIGH SCHOOL 8

U0852/511 OKABO James 31 BALIKUDEMBE S.S.S. KISOGA 43.7

U0512/644 OSURO Olwa Derick 42 NAMAGABI S S 7

U2236/506 OBOK Hanold 59 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 43.7

U1451/507 LUGOLOOBI Joshua 55 LONDON COL. ST.LAWRENCE MAYA 7

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

COURSE CODE ESP INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT U1418/603 MUKWAYA Gilbert 2023 M U 75 MITYANA STANDARD SEC.SCH. 52.7 U1085/538 KINYERA Ceasor 2022 M U 08 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 50.3 U0679/569 KAVUMA Rodgers 2023 M U 101 SSEKE SENIOR SEC. SCHOOL 50.2 U0051/621 MUTUMA Powen 2023 M U 87 MBALE SECONDARY SCHOOL 48.5 U1585/504 AKANDWANAHO Johnbaptist 2023 M U 18 SSINGO SECONDARY SCHOOL 47.9 U0501/501 SSETIMBA Charles 2023 M U 42 NAKANYONYI S S 47.8 U0249/536 NALUBAAGA Joshua Christopher 2023 M U 40 ST.MARIA GORETTI S.S, KATENDE 47.4 U0418/504 KAWEESA Titus 2023 M U 16 KALINABIRI SEC. SCHOOL 47.1

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (ECONOMICS)

COURSE CODE ESE

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1661/579 KAMUGASHA Derrick 2023 M U 112 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 5

U0491/521 MUSANA Derick 2023 M U 10 KIGULU COLLEGE, IGANGA 3

U3860/533 AKULLU Ruth 2023 F U 95 WISDOM HIGH SCHOOL 6

U0909/646 AIDE Febiano 2022 M U 119 MBALE PROGRESSIVE SS 2

U2107/533 NAMUGERWA Hajjarah 2023 F U 55 NEW HIGH TECH SECONDARY SCHOOL 7

U1163/503 EBENEZA Grace 2023 F U 54 AIRFORCE S.S, ENTEBBE 7

U0169/537 ATUHURA Carolyne 2023 F U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 45.7

U0053/561 MURUNGI Jotham 2023 M U 13 MENGO SECONDARY SCHOOL 3

U3215/523 OMONGOT Joseph 2022 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 9

U1768/502 BARASA Levi Masasa 2023 M U 04 STANDARD COLLEGE, BUGIRI 6

U3962/521 SSENYONGA Eddy 2023 M U 120 SACRED HEART KITEREDDE SECONDARY SCHOO 5

U1661/688 WAMALA Sulait 2023 M U 65 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 3

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (PHYSICAL SCIENCES)

U0041/507 KADDU Enock 2023 M U 55 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 8

U1661/581 KANYESIGYE Collins 2023 M U 112 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 8

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ENGINEERING IN TELECOMMUNICATION ENGINEERING

COURSE CODE ETD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3215/570 MUTYABA Latif 2023 M U 36 AMUS COLLEGE SCHOOL 6

U0679/539 KAWEESI Brian 2023 M U 101 SSEKE SENIOR SEC. SCHOOL 5

U1974/506 KUNIHIRA Vincent 2023 M U 129 PETER’S HS HOIMA 52.5

U3215/510 KEDI Milton Alex 2023 M U 36 AMUS COLLEGE SCHOOL 1

U3215/565 ATIM Deborah 2023 F U 36 AMUS COLLEGE SCHOOL 6

U3215/606 KABANYORO Jovia 2023 F U 36 AMUS COLLEGE SCHOOL 5

U0064/549 OKIA Simon Peter 2023 M U 48 NAMILYANGO COLLEGE 9

U1867/512 MUGISHA Yusuf 2023 M U 110 KICHWAMBA HIGH SCHOOL 8

U3215/505 KIRYA Nathan 2023 M U 119 AMUS COLLEGE SCHOOL 7

U2032/523 APEDU Emmanuel 2023 M U 53 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 5

U3933/502 SSEKAGIGO Patrick 2023 M U 51 IMPACT HIGH SCHOOL 5

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF FOOD PROCESSING TECHNOLOGY

COURSE CODE FPD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0856/540 KAMOGA Cyrus 2023 M U 55 ELIZABETH SEC.SCH. NKOOWE 46.6

U2929/617 GUMA Rebecca 2023 F U 27 SEETA H/S GREEN CAMPUS, MUKONO 4

U0391/538 OTIM Denis 2023 M U 55 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 44.9

U0334/822 BBAALE Primo Victor M 2023 16 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 6

U0856/539 SSERUNJOGI Huzaipher 2023 55 ELIZABETH SEC.SCH. NKOOWE 43.9

U3888/514 SSEKYANJA Peter 2023 101 MOTHER KEVIN COLLEGE, MABIRA 6

U2119/509 LULE Abdallah 2023 40 MPIGI MIXED SS 6

U0068/613 KATEGAYA Isaac 2020 37 NTARE SCHOOL 6

U3297/673 KAWUMBA Sharif Makumbi 85 BULOBA ROYAL COLLEGE 5

U2373/504 BUYONDO Akim 55 MOTHERLAND ACADEMY 4

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN HUMAN NUTRITION AND DIETETICS

COURSE CODE HND

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0048/516 AKANKWASA Oscar 2023 M U 98 MASAKA SECONDARY SCHOOL 8

U0009/698 NASIIMA Esther 2023 F U 72 BWERANYANGI GIRLS’ SCHOOL 7

U0859/528 AINEMATSIKO Alice 2023 F U 37 CENTRAL COLLEGE, MITYANA 7

U0858/529 KEMBABAZI Maxensia 2023 F U 19 NOA’S GIRLS SEC.SCH. 42.6

U0013/527 AKANKIZA Rosette 2023 F U 55 GAYAZA HIGH SCHOOL 3

U0060/506 ANZOA Noella 2023 F U 01 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 8

U0009/655 KANYESIGYE Mukama Angel 2023 F U 06 BWERANYANGI GIRLS’ SCHOOL 7

U0859/621 BARUNGI Ivan 2023 M U 24 CENTRAL COLLEGE, MITYANA 1

U0048/596 KASOZI Lawrence 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 41

U0066/502 OKOBOI Amos 2023 M U 22 NGORA HIGH SCHOOL 9

U0077/828 NANYANZI Hibatullah 2023 F U 55 GOMBE SECONDARY SCHOOL 9

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF INDUSTRIAL ENGINEERING AND MANAGEMENT

COURSE CODE IED

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0896/519 ASASIRA Promise 2023 F U 06 PETER’S SS, NAALYA 51.6

U0048/533 ATIM Tendo Melissa 2023 F U 49 MASAKA SECONDARY SCHOOL 7

U0463/560 BRIGHT Joseph Mwesigye 2023 M U 84 JOHN’S S.S, NYABWINA 49.5

U1935/521 ARINDA Sandrah 2023 F U 103 LOWELL GIRLS’ SCHOOL 9

U0069/542 SSEMPIJJA Caleb Kayizzi 2023 M U 55 KYAMBOGO COLLEGE SCHOOL 9

U0004/637 AYAMBE Baron 2023 M U 55 KING’S COLLEGE, BUDO 9

U0334/559 MUTATINA C Constantine 2023 M U 37 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 8

U0033/516 ATWIINE Raymond 2023 M U 103 ST MARY’S COLLEGE, KISUBI 8

U0070/508 MUSABE Gideon 2023 M U 118 NYAKASURA SCHOOL 7

U0004/657 MUNGUJAKISA Augustine 2023 M U 122 KING’S COLLEGE, BUDO 7

U1265/535 TWINAMASIKO Jordan 2023 M U 102 PREMIER SECONDARY SCHOOL, HOIMA 7

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY AND COMPUTING

COURSE CODE ITD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0717/533 NAJJUKO Tracy 2023 F U 85 BISHOP NKOYOYO SS, MATALE 50

U0053/683 SAMULA Rogers 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 1

U1354/581 SSENYANGE Ashiraf 2023 M U 42 MERRYLAND HIGH SCHOOL 7

U3263/706 KAYONGO Elijah 2023 M U 55 MAKERERE COLLEGE SCHOOL 6

U0391/558 ALINDA Patience Patricia 2023 F U 103 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 48.4

U0038/689 OMECH Reagan 2023 M U 53 TESO COLLEGE, ALOET 6

U0065/601 MPAMIZO Hillary Ayesigye 2023 M U 69 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 6

U3888/529 KABUGHO Precious Lodia 2023 F U 21 MOTHER KEVIN COLLEGE, MABIRA 4

U3263/685 AISU Timothy 2023 M U 67 MAKERERE COLLEGE SCHOOL 4

U0063/592 NALUNKUUMA Catherine 2023 F U 16 ST.MARY’S, NAMAGUNGA 47.3

U0387/657 MAWEJJE Eliphaz 2020 M U 16 PETER’S S S, NSAMBYA 46.4

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN SPORTS AND LEISURE MANAGEMENT

COURSE CODE LMD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3886/640 JJEMBA Geofrey Thron 2023 M U 55 SEETA HIGH SCHOOL – A’ LEVEL CAMPUS 9

U0065/539 NAKITO Mercy 2023 F U 16 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 9

U0756/512 BIRIMAASO Godfrey 2023 M U 97 JOSEPH’S KIGANDO SS 47

U0781/520 NAGADYA Annet 2023 F 55 AUGUSTINE COL., WAKISO 46.6

U0025/808 NTABAZI Isaac 2022 M 16 KIBULI SECONDARY SCHOOL 1

U1611/661 AYEE Enid Esther 2023 F 94 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 7

U0962/526 NANDASE Kamuyati 2023 F 16 SEROMA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 6

U0065/684 MUTAKA Isaac Calvin 2023 M 42 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 5

U1443/533 DUSHIME Phiona F 26 MICHAEL HIGH SCHOOL 45.4

10 U0032/572 TWONGYEREHO Shafiki 46 MUNTUYERA HIGH SCHOOL, KITUNGA 45.3 11 U3232/506 SSERUWU Amudan 2023 M U 120 PARENTAL CARE SECONDARY SCHOOL KYAMBOGO UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME 45.3 BACHELOR OF MICRO FINANCE COURSE CODE MFD INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U2236/697 NAMBOGO Allen 2023 F U 42 ST.MARY’S COLLEGE, LUGAZI 47.8 2 U1664/521 NIMUSIIMA Immaculate 2023 F U 133 ST. MARK’S SS NAMAGOMA 47.6 3 U1343/511 AJUNA Rosemary 2023 F U 30 AVE MARIA SECONDARY SCHOOL 47.5 4 U1664/539 NAMATOVU Mariam Nabila 2023 F U 51 ST. MARK’S SS NAMAGOMA 47.3 5 U0471/513 KYOSHABIRE Willing 2023 F U 117 BUBAARE SEC.SCHOOL 47.3 6 U3294/517 BIINGI Jane Kasemiire 2023 F U 09 ST. JAMES S.S 47.1 7 U2951/521 NIMUSIIMA Daphine 2023 F U 46 NTUNGAMO GIRLS’ HIGH SCHOOL 47 8 U3017/504 MUTAGUBYA Kenneth 2023 M U 55 GOD’S WAY HIGH SCHOOL, MAGANJO 46.2 9 U3827/502 NSAABIMAANA Juma 2023 M U 85 ST. JULIANA HIGH SCHOOL -GAYA ANNEX 46.2 KYAMBOGO UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF PROCUREMENT AND LOGISTICS MANAGEMENT COURSE CODE PLD INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U1609/563 SSALI Tonny Silver 2023 M U 16 NAALYA SSS 44.4 2 U0763/974 NAKITENDE Jovia Solome 2023 F U 55 BUDDO SEC. SCHOOL 44.4 3 U1732/728 MUTESASIRA Sadick 2023 M U 110 PLUS TWO HIGH SCHOOL 44.3 4 U0729/526 SELUYANGE Gerald 2023 M U 115 CORNERSTONE LEADERSHIP ACADEMY 44.3 5 U0192/537 NANGOBI Bonnitah Martha 2023 F U 55 ST.JOSEPH’S GIRLS, NSAMBYA 44.1 6 U0505/660 NANKYA Betty 2023 F U 55 KITENDE S S 43.9 7 U0763/916 KAWOOYA Fahad 2023 M U 17 BUDDO SEC. SCHOOL 43.9 8 U2954/501 NANTEZA Teddy 2023 F U 23 HOPEFUL FUTURE SS, KAYUNGA 43.9 9 U3886/686 WERE Victor Innocent 2023 M U 54 SEETA HIGH SCHOOL – A’ LEVEL CAMPUS 43.9 KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE TECHNOLOGY(PHYSICS)

COURSE CODE PTD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3077/547 OJOK Brian Augustine 2023 M U 08 OCER CAMPION JESUIT COLLEGE 7

U1148/530 GATSINZI Benon 2023 M U 09 MANDELA S S, HOIMA 9

U1364/504 KULE Waiswa Abubaker 2023 M U 35 GREEN VALLEY HIGH SCHOOL 8

U0962/510 ODONG Bonnyface 2023 M U 114 SEROMA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 9

U0064/516 JAMIC Joshua 2023 M U 113 NAMILYANGO COLLEGE 9

U0051/706 WANDWALI Chrispus 2023 M U 36 MBALE SECONDARY SCHOOL 8

U0053/876 KYAZE Edrine Katamba 2023 M U 42 MENGO SECONDARY SCHOOL 7

U0334/520 EMOJONG Aaron Justice 2023 M U 34 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 5

U2151/561 NIYIKIZA Ivan Gad 2023 M U 26 ANDREW’S ACADEMY ,KISORO 38.5

U0025/533 KASAMBA Luqman 2023 M U 55 KIBULI SECONDARY SCHOOL 5

U3409/512 SSEKANDI Ronald 2022 M U 55 UGANDA MARTYRS VOCATIONAL SECONDARY SC 5

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN SURVEYING AND LAND INFORMATION SYSTEMS

COURSE CODE SLD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0053/933 WALABYEKI Harold Rewis 2023 M U 55 MENGO SECONDARY SCHOOL 5

U0169/573 KARUHANGA Victor Arnold 2023 M U 129 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 52.2

U0053/553 MUGWANYA Becham 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 7

U0053/521 KASOZI Mahad 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 1

U0053/887 MAUSO Michael Spencer 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 50

U0033/552 MULONDO Jonathan Jemba 2023 M U 16 ST MARY’S COLLEGE, KISUBI 50

U1297/506 MUGUMYA Christian 2023 M U 40 JUDE’S SECONDARY SCHOOL, KATENDE 49.8

U1085/551 LUBYAYI Enos David 2023 M U 42 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 8

U0064/511 EBOKU Humphrey Joshua 2023 M U 14 NAMILYANGO COLLEGE 8

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN TEXTILE AND CLOTHING TECHNOLOGY

COURSE CODE TCD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0391/569 NYANZI Enock 2023 M U 55 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 48

U2236/603 OKHUNI Sam 2023 M U 48 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 47.3

U1119/612 AGABA Rodin 2023 M U 65 BOMBO ARMY S S 2

U0034/581 BULUNGI Joseph 2023 M U 120 ST HENRY’S COLLEGE, KITOVU 6

U0069/634 WALUSIMBI James Milner 2023 M U 85 KYAMBOGO COLLEGE SCHOOL 3

U3860/536 ATINE Simon Peter 2023 M U 95 WISDOM HIGH SCHOOL 9

U1017/585 MUGARURA Samuel 2023 M U 123 KABALE TRINITY COLLEGE 7

U0034/564 SSEBUNNYA Isaac 2023 M U 55 ST HENRY’S COLLEGE, KITOVU 5

U1417/575 ARYATUSINGUZA Arthur 2023 M U 132 NTUNGAMO HIGH SCHOOL 5

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF VOCATIONAL STUDIES IN ARTS AND DESIGN EDUCATION

COURSE CODE VAD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0438/520 NATUKUNDA Zaharah 2023 F U 101 KIJJABWEMI S . S. 7

U0781/544 NASSANGA Prosper Prossy 2023 F U 55 AUGUSTINE COL., WAKISO 51.3

U0942/517 ATUHURRA Marion 2023 F U 13 FORT-PORTAL SS 2

U2222/543 NABAANA Teddy 2023 F U 78 BUGISU HIGH SCHOOL 6

U2032/557 ANZOA Leah 2023 F U 16 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 2

U0752/612 OTIM Daniel 2023 M U 85 NOA MAWAGALI SS, JINJA 49

U0459/698 MBABAZI Ivy 2023 F U 55 KAWEMPE MUSLIM SS 4

U1702/518 NAMPIJJA Racheal Peace 2023 F U 23 KANGULUMIRA PUBLIC SEC. SCHOOL 3

U3416/501 NALUKENGE Shamirah 2023 F U 55 IQRA – HIGH SCHOOL NANSANA 3

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF EDUCATION IN VOCATIONAL STUDIES ( HOME ECONOMICS)

COURSE CODE VHD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3263/765 NDAGIRE Rhona Mary 2023 F U 55 MAKERERE COLLEGE SCHOOL 5

U1611/574 NASSANGA Lilian 2023 F U 11 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 1

U0077/688 MUKWAYA Mahad 2023 M U 88 GOMBE SECONDARY SCHOOL 4

U0048/579 KAKINDA Fred 2023 M U 68 MASAKA SECONDARY SCHOOL 3

U0048/517 HERMIS Mulondo Mukasa 2023 M U 16 MASAKA SECONDARY SCHOOL 9

U0025/636 SSEMAKULA Ephraim Adams 2023 M U 32 KIBULI SECONDARY SCHOOL 7

U0512/584 NALUBEGA Faquihah Mugumya 2023 F U 33 NAMAGABI S S 5

U0009/666 KOBURUNGA Gloria 2023 F U 72 BWERANYANGI GIRLS’ SCHOOL 37

U1611/743 PILOYA Sonia Sharon 2023 F U 08 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 37

U2887/513 KASEMIIRE Primah Norah 2023 F U 13 ELIZABETH GIRLS SECONDARY SCHOOL, MITY 36.9

U0630/565 HALIMA Faliida 2023 F U 133 MBOGO HIGH SCHOOL 9

KYAMBOGO UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF VOCATIONAL STUDIES IN TECHNOLOGICAL STUDIES WITH EDUCATION

COURSE CODE VTD

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0068/565 AMPEIRWE Mark Kiconco 2023 M U 12 NTARE SCHOOL 9

U0048/528 ASHABA Mathias 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 2

U0387/557 KITUUMA Eric 2023 M U 16 PETER’S S S, NSAMBYA 50.1

U0048/913 NAYIGA Nabiirah 2023 F U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 7

U0064/542 NSIMBI Mark Kevin 2023 M U 23 NAMILYANGO COLLEGE 7

U0034/611 MWAASE John Richard 2023 M U 100 ST HENRY’S COLLEGE, KITOVU 7

U1223/751 SSEBINA Calvin Jeremiah 2023 M U 16 SEETA HIGH SCHOOL 3

U0239/503 MAYEGA Fred 2023 M U 33 KABUWOKO SEC. SCHOOL, KABONERA 3

U0065/702 OKWAIRWOTH Jonah 2023 M U 43 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 3

U0018/943 MUGONAHASA Felix Elisha 2023 M U 11 JINJA SECONDARY SCHOOL 2

LIRA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN COMMUNITY PSYCHOLOGY AND PSYCHOTHERAPY

COURSE CODE LCP

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U3888/526 KAUMA Fatuma 2023 F U 85 MOTHER KEVIN COLLEGE, MABIRA 52.7 2 U2107/565 NALUYINDA Fatumah 2023 F U 91 NEW HIGH TECH SECONDARY SCHOOL 51.8 3 U0021/503 NAMMONDO Miracle 2023 F U 15 KAKO SECONDARY SCHOOL 51.8 4 U2413/509 ATWEBEMBERE Dianah 2023 F U 117 KISORO VISION 51.7 5 U1295/503 BUKIRWA Shadia 2023 F U 49 KYOTERA PARENTS SCH. 51.5 6 U1017/501 NYAMWIZA Emily 2023 F U 46 KABALE TRINITY COLLEGE 51.5 7 U2927/511 NABACWA Ruth 2023 F U 32 ST. PETERS SECONDARY SCHOOL – BOMBO KALUL 51.4 8 U3297/542 KEINEMBABAZI Evelyn M 2023 F U 51 BULOBA ROYAL COLLEGE 51.3 9 U1939/548 NIWABIINE Betty 2023 F U 19 KIRIMA COMMUNITY SS, KANUNGU 51.2 10 U0298/656 NABAKIIBI Kelly 2023 F U 32 LUWERO SECONDARY SCHOOL 51.2 LIRA UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION – AGRICULTURE COURSE CODE LEA INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0770/555 AKATUSIIMA Osbert 2023 M U 103 ST.NOAH SECONDARY SCH., MUTARA 42.3 2 U2842/687 ALIRO Chrispus 2023 M U 82 LIGHT VOCATIONAL S.S LIRA 40.4 3 U3077/559 OWACGIWU Denis 2023 M U 116 OCER CAMPION JESUIT COLLEGE 40.2 4 U1611/742 ANDRU Comfort 2023 F U 03 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 40.1 5 U0127/559 KAMUSIIME Trusy 2023 F U 19 KINKIIZI SECONDARY SCHOOL, NYAKATARE LIRA UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION – BIOLOGICAL COURSE CODE LEB 39.5 INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0417/629 ELOKA Jeremiah 2023 M U 16 LUZIRA S.S.S. 46.4 2 U1350/525 KING David Grace 2023 M U 100 MIDLAND HIGH SCHOOL 45.9 3 U3539/508 NSAMBA Perez 2023 M U 110 BULOBA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 43.9 4 U2546/516 NKWANGA Samuel 2023 M U 55 PRIDE COLLEGE SCHOOL MPIGI 43.8 5 U0048/981 TUSHABE Jovan 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 43.6 6 U1412/501 0RIJABO Natal 2023 M U 56 ODRAVU SECONDARY SCHOOL 43.6

LIRA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION – ECONOMICS

COURSE CODE LEE INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U3297/606 MWESEZI Martin 2023 M U 51 BULOBA ROYAL COLLEGE 48.5 2 U2101/517 KWAGALA Eve Esther 2023 F U 17 CORNERSTONE LEADERSHIP ACADEMY, MATUGGA 46.2 3 U0770/556 MUHANGIIRWE Pearson 2023 M U 103 ST.NOAH SECONDARY SCH., MUTARA 45.4 4 U3614/509 ABAHO Leven 2023 M U 112 KITAGATA HIGH SCHOOL 45.1 5 U1661/543 ASINGWIRE Prossy 2023 F U 37 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 45

LIRA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION – PHYSICAL

COURSE CODE LEP INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0417/523 AKUMU Jannet 2023 F U 16 LUZIRA S.S.S. 46.6 2 U2962/583 OPUWA Christopher 2023 M U 70 JINJA PROGRESSIVE ANNEX 46.2 3 U2546/512 KALULE Lincoln 2023 M U 55 PRIDE COLLEGE SCHOOL MPIGI 45.7 4 U2711/504 NJAWUZI John 2022 M U 55 THE MIJJA COLL. , MUDUMA BULAMU 45.4 5 U0784/527 NAJJINGO Edith 2023 F U 88 SAYIDINA ABUBAKAR SS 45

LIRA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY

COURSE CODE LMS INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U1148/509 MWESIGWA Darlington Byona 2023 M U 09 MANDELA S S, HOIMA 49.8 2 U3609/520 SSEKANDI Erick Ntambi 2023 M U 68 SHEPHERD HIGH SCHOOL 49.7 3 U3263/758 MUKISA Jessy 2023 M U 55 MAKERERE COLLEGE SCHOOL 49.4 4 U2602/523 NADDULI Farouk 2023 M U 55 LUBUGUMU JAMIA HIGH SCHOOL 49.2 5 U0198/512 NAMUGENYI Ritah Nyago 2023 F U 85 STELLA MARIS COLLEGE, NSUBE 48.3

U1148/514 KABEJJA Dorcus 2023 F U 10 MANDELA S S, HOIMA 3

U0053/735 NAMAGANDA Sheillah 2023 F U 55 MENGO SECONDARY SCHOOL 1

U0068/562 AMANYA Jason 2023 M U 06 NTARE SCHOOL 5

U1661/546 ATUHAIRE Wycliffee 2023 M U 65 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 4

U3859/682 ODYEK Benard 2023 M U 76 GRACIOUS S.S. LIRA 47.3

U0034/529 ASSIMWE Austin 2023 M U 37 ST HENRY’S COLLEGE, KITOVU 47

U0068/556 AKATWIJAMU Joshua 2023 M U 84 NTARE SCHOOL 47

U0346/527 AGABA Felix 2023 M U 06 JOSEPH’S VOC. SCH., MBARARA 47

U3827/547 KIYUBA Micheal 2023 M U 10 JULIANA HIGH SCHOOL -GAYA ANNEX 47

U1224/923 OKWIR Daudi 2023 M U 31 ST MARY’S SS KITENDE 47

LIRA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE

COURSE CODE LSC

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1179/503 WABUYAGA Patricia 2023 F U 42 JOHN’S SS, MUKONO 45.2

U1973/506 ECONI Joel 2023 M U 56 MARANATHA HIGH SCHOOL 1

U3215/615 AKOL Betty 2023 F U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 4

U0138/576 ARUHO Andrew 2023 M U 06 KITAGATA SECONDARY SCHOOL 7

U0169/652 PADDY Pride 2023 M U 129 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 42.7

U2339/502 AREDO Ivan 2022 M U 48 MICHAEL INTERNATIONAL SCHOOL 42.4

U0645/529 GGAYI Jascent 2023 M U 42 MUKONO HIGH SCHOOL 1

U0033/563 NATURINDA Eli 2023 M U 16 ST MARY’S COLLEGE, KISUBI 42

U4144/507 NAKAWUNGU Sharon 2023 F U 40 ARCHBISHOP SITENSERA SS, BUWAMA 6

U3215/624 ARIKOD Aaron David 2023 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 6

U0473/509 TUKAMUSHABA Crispus 2023 M U 110 MICHAEL HIGH SCHOOL, RUGAZI 41.6

LIRA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN MIDWIFERY

COURSE CODE LSM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1476/524 MUBUULE Umali 2023 M U 77 RAINBOW HIGH SCHOOL, BUDAKA 7

U1223/575 ASIANZU Hanifa Akasa 2023 F U 56 SEETA HIGH SCHOOL 5

U1664/545 HANABA Collins Godwin 2023 M U 63 MARK’S SS NAMAGOMA 46.5

U1828/623 ORABAASA Allan 2023 M U 123 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 4

U0048/928 NSANA Hamzah 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 4

U1223/579 BAFUMBA Vivian 2023 F U 17 SEETA HIGH SCHOOL 3

U0041/585 LUBEGA Daniel 2023 M U 88 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 1

U1611/788 ASIANZU Queen Patricia 2023 F U 137 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 5

U3810/501 NANYIMBA Violet 2023 F U 55 KINGDOM HIGH SCHOOL 4

U0403/593 KEMBABAZI Pelone 2023 F U 50 KASHENYI SECONDARY SCHOOL 2

LIRA UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH

COURSE CODE LSP

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2236/510 TAIKA Collin 2023 M U 77 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 41.5

U1224/563 AMAYO Sumithra Mitchel 2023 F U 122 ST MARY’S SS KITENDE 1

U0077/538 ARIYO Mark Lawrence 2023 M U 88 GOMBE SECONDARY SCHOOL 3

U0512/549 GALLE William 2023 M U 23 NAMAGABI S S 9

U0061/669 NABIWEMBA Mariam Zulaikah 2023 F U 49 NABISUNSA GIRLS’ SCHOOL 4

U0391/553 MUGANDA John Andrew 2023 M U 101 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 38.4

U3860/504 ONGOM Isaac 2023 M U 95 WISDOM HIGH SCHOOL 4

U2236/571 AMUGE Martha 2023 F U 64 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 38.3

U1286/507 KOBUHWEZI Praise 2023 F U 112 KISUBI MAPEERA S S 2

U1688/566 KAKANDE P Given Samuel 2023 M U 55 KYADONDO SS 2

MBARARA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SURGERY

COURSE CODE MBM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2767/625 ATUKUNDA Osbert 2023 M U 103 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 9

U0004/675 AHUMUZA Lisa 2023 F U 55 KING’S COLLEGE, BUDO 4

U2400/502 LUGGYA Dagalous Solomon 2023 M U 91 ST JOSEPH OF NAZARETH HIGH SCHOOL 50

U0048/932 NSEREKO Shamran 2023 M U 92 MASAKA SECONDARY SCHOOL 50

U1223/598 MALOMO Joel 2023 M U 78 SEETA HIGH SCHOOL 50

U1148/515 MUKIIBI Innocent Businge 2023 M U 41 MANDELA S S, HOIMA 50

U1085/530 DRACIRIKU Nicholas Penta 2023 M U 39 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 50

U2732/501 TUMUSIIME Lawrence 2023 M U 46 EXODUS COLLEGE SCHOOL, MMENDE 50

U0048/636 KUTEESA Innocent 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 50

U3827/515 KINTU John Travor 2023 M U 07 JULIANA HIGH SCHOOL -GAYA ANNEX 49.9

U2236/502 OKUWAN Reagan 2023 M U 48 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 49.9

U1354/578 WEBISA Simon 2023 M U 87 MERRYLAND HIGH SCHOOL 9

U2400/509 AHABYONA Ronald 2023 M U 13 ST JOSEPH OF NAZARETH HIGH SCHOOL 9

U0334/744 KAYANJA Ryan Raynolds 2023 M U 16 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 9

U1417/538 AYEBARE Trust 2023 M U 46 NTUNGAMO HIGH SCHOOL 9

U0685/506 KIMBUGWE Asadullah 2023 M U 68 MITYANA MODERN SS 8

U2767/543 ATAMBA Mark 2023 M U 103 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 8

U2546/514 SSEMUYABA Gerald 2023 M U 55 PRIDE COLLEGE SCHOOL MPIGI 7

U0068/627 MUGANZI Isaac Tisaasa 2023 M U 69 NTARE SCHOOL 7

U0334/801 TAMUZADDE Noordeen Waira 2023 M U 71 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 7

U0626/703 SSENNONO Michael 2023 M U 33 BLESSED SACREMENT SS KIMAANYA 7

U1688/516 SSEJENGO Yusuf 2023 M U 32 KYADONDO SS 6

U0459/509 BOKINO Kaigo Ali 2023 M U 119 KAWEMPE MUSLIM SS 6

U0053/723 LUTTAMAGUZI Mark Kirinnya 2023 M U 23 MENGO SECONDARY SCHOOL 5

U0010/543 OCHWO Emmanuel 2023 M U 35 JINJA COLLEGE 4

U0052/633 MUHANGUZI Calvin 2023 M U 26 MBARARA HIGH SCHOOL 4

U0063/613 NIMUSIIMA Agnes Lindsey 2023 F U 37 ST.MARY’S, NAMAGUNGA 49.4

U1964/718 MUKONDE Andrew 2022 M U 52 MBALE SECONDARY SCHOOL – ANNEX 4

U0052/644 MURUNGI Mark Daniel 2023 M U 13 MBARARA HIGH SCHOOL 3

U2146/709 AGABA Reagan 2023 M U 37 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 3

U0004/680 ANYANGO Elizabeth Joy 2023 F U 85 KING’S COLLEGE, BUDO 5

U0169/534 ATUHA Anna 2023 F U 24 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 48.4

U0334/777 NAMAKULA Doreen 2023 F U 55 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 4

U1664/503 AHUMUZA Precious 2023 F U 50 MARK’S SS NAMAGOMA 48.4

U1107/501 NABUKALU Bridget 2023 F U 42 LAWRENCE S.S, SSONDE 48.4

U0459/533 ACHIENG Winfred 2023 F U 55 KAWEMPE MUSLIM SS 4

U0505/517 NANFUNA Maria 2023 F U 16 KITENDE S S 3

U2413/519 IRAFASHA Assumpta 2023 F U 26 KISORO VISION 3

U0013/561 NAKAYIGA Maria A Ssozi 2023 F U 55 GAYAZA HIGH SCHOOL 3

U0041/572 NANYANGE Belinda Brenda 2023 F U 85 LUBIRI SECONDARY SCHOOL 3

U0564/633 NINYESIGA Dativa 2023 F U 103 BUBANGIZI S S 3

U0334/756 MINZIKURU Claire Drate 2023 F U 01 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 3

U3859/584 APILI Nancy 2023 F U 109 GRACIOUS S.S. LIRA 48.3

U3765/513 NVANNUNGI Erinah 2023 F U 55 CHRIST THE KING GIRLS S 48.3

U0004/706 MUKAMA Samantha Magdalene 2023 F U 16 KING’S COLLEGE, BUDO 3

U0083/700 AJUNA Jollen 2023 F U 50 IMMACULATE HEART GIRLS SCHOOL 3

MBARARA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING

COURSE CODE NUM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1141/562 ALORI Desmond 2023 M U 31 MIGADDE COLLEGE, BOMBO 9

U0053/747 NKATA Rashid 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 8

U0512/600 TIDHAMULALA Isaac 2023 M U 23 NAMAGABI S S 8

U3888/512 OSIA Paul 2023 M U 48 MOTHER KEVIN COLLEGE, MABIRA 7

U1828/637 TWESIGYE Brian 2023 M U 37 STANDARD COLLEGE NTUNGAMO 6

MBARARA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF PHARMACY

COURSE CODE PHM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0077/818 NANKUMBA Shabibah 2023 F U 75 GOMBE SECONDARY SCHOOL 51

U1664/510 MUGABI Wilson 2023 M U 101 MARK’S SS NAMAGOMA 49.8

U0463/571 ATWINE Elvin 2023 M U 112 JOHN’S S.S, NYABWINA 49.5

U0210/501 LONGOROK Nancy 2023 F U 28 ALOYSIUS SEC.SCH., BWANDA 48.2

U2146/610 KATUSIIME Susan 2023 F U 69 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 1

MBARARA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION

COURSE CODE SEB

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2853/621 SSENTONGO Rashid 2023 M U 55 JUDE SECONDARY SCHOOL MASAKA 46.9

U1664/514 MUSUMBA Phesto 2023 M U 55 MARK’S SS NAMAGOMA 46.8

U0052/588 BWAMBALE Munyiramb Ezakel 2023 M U 21 MBARARA HIGH SCHOOL 8

U2767/688 MUCUNGUZI Wickliff 2023 M U 18 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 7

U1732/636 MBAINE Brian 2023 M U 103 PLUS TWO HIGH SCHOOL 7

U2995/533 KAMWESIGYE Johnbaptist 2023 M U 50 RAPHAEL S.S NYAKAYINYA 46.5

U0942/509 MUGISA Reagan 2023 M U 13 FORT-PORTAL SS 5

U0051/631 NANDEGE Andrew 2023 M U 52 MBALE SECONDARY SCHOOL 4

U2032/507 MUNGURIEK Edmond 2023 M U 122 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 2

U2853/574 NAMUGAMBA Lydia 2023 F U 33 JUDE SECONDARY SCHOOL MASAKA 45.3

U0784/534 NAMWAMBA Rebecca 2023 F U 88 SAYIDINA ABUBAKAR SS 1

U0626/502 MULEMA Godfrey 2023 M U 101 BLESSED SACREMENT SS KIMAANYA 8

U0052/635 MUHANGUZI Stuart 2023 M U 69 MBARARA HIGH SCHOOL 7

U3609/515 NAMUJJU Firidausi 2023 F U 101 SHEPHERD HIGH SCHOOL 7

U1964/604 NAMUDENYI Dison 2023 M U 52 MBALE SECONDARY SCHOOL – ANNEX 2

U0626/522 AGABA Derrick 2023 M U 101 BLESSED SACREMENT SS KIMAANYA 44

U0459/535 SSEBAGALA Marvin 2022 M U 45 KAWEMPE MUSLIM SS 9

U0942/510 ASIIMWE Rumanyika 2023 M U 13 FORT-PORTAL SS 8

U0021/535 BANDA Dickson 2023 M U 49 KAKO SECONDARY SCHOOL 8

U2187/506 KISIMBIRA Wilberforce 2023 M U 25 SAVIOUR HIGH SCHOOL 8

U2546/530 MULINDWA Fred 2023 M U 40 PRIDE COLLEGE SCHOOL MPIGI 8

U0169/570 KANDOLE Kenneth 2023 M U 102 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 43.8

U1611/542 OKELLO Emmanuel 2023 M U 76 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 7

U1661/708 KAHOZA Pius 2023 M U 133 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 7

U1417/508 ABINSINGUZA Evans 2023 M U 50 NTUNGAMO HIGH SCHOOL 7

U0052/562 ASIIMWE Julius 2023 M U 37 MBARARA HIGH SCHOOL 7

U0685/521 SSEMAKULA Nobert 2023 M U 41 MITYANA MODERN SS 6

U0833/505 SSEMUJJU Ivan 2023 M U 92 STANDARD HIGH SCHOOL, KAMPALA 6

U0685/516 KASENGE Martin 2023 M U 75 MITYANA MODERN SS 6

U0334/844 NABWII Douglas Silvester 2023 M U 80 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 5

U2323/501 SSEKITTO Frank 2023 M U 40 MPIGI LIGHT COLLEGE 5

U2413/591 NSHIMYIMANA Jackson Obed 2023 M U 26 KISORO VISION 5

U0859/597 SENNUNGI Sharif 2023 M U 75 CENTRAL COLLEGE, MITYANA 5

U0055/511 MWEBE Hillary 2023 M U 55 BISHOP’S SEC. SCHOOL, MUKONO 5

U0356/521 ADYAMANYA Agaston 2023 M U 69 RYAKASINGA CENTRE FOR H.EDUC. 4

U2413/587 MUHUMUZA Abraham 2023 M U 65 KISORO VISION 4

U0417/693 OKELLO Ronny 2023 M U 58 LUZIRA S.S.S. 4

U0667/599 AKAMANYA Louis 2022 M U 69 BISHOP OGEZ H. SCHOOL, ISHAKA 4

U3077/552 OLEMA John Boniface 2023 M U 137 OCER CAMPION JESUIT COLLEGE 4

U2853/571 NAMATA Wonder 2023 F U 101 JUDE SECONDARY SCHOOL MASAKA 43.4

U1107/666 KYESWA Raphael 2023 M U 85 LAWRENCE S.S, SSONDE 43.4

U1661/699 AKANDWANAHO David 2023 M U 84 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 4

U0544/546 AMIIRI Maberi 2023 M U 21 KASESE SEC. SCHOOL 3

U2061/641 NSAALE Paul 2023 M U 92 MASAKA SECONDARY SCHOOL, ANNEX 2

U0626/524 BBIRA Andrew 2023 M U 33 BLESSED SACREMENT SS KIMAANYA 2

U2032/511 WASHIRAKA Joshua Makwa 2023 M U 78 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 2

MBARARA UNIVERSITY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN EDUCATION

COURSE CODE SEP

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0174/508 SSEKITOLEKO Divine Kawooza 2023 M U 85 MEHTA SECONDARY SCHOOL 5

U2952/546 CHIZAKORA Brian 2023 M U 26 MUHABURA SHINE SS 2

U0140/539 AMUTUSIMIIRE Tryphine 2023 F U 06 KYEIZOBA GIRLS’ SEC. SCHOOL 2

U2032/512 KASUMBA Robert 2023 M U 55 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 9

U0564/639 NYESIGA Brian 2023 M U 103 BUBANGIZI S S 8

U2924/617 MUHIIRE David 2023 M U 16 EBENEZER SECONDARY SCHOOL 5

U3297/571 NAZIMUURA Isaac 2020 M U 51 BULOBA ROYAL COLLEGE 4

U0626/501 SSEMBATYA Rodgers 2023 M U 33 BLESSED SACREMENT SS KIMAANYA 9

U0729/508 CHEMUTAI Lucius 2023 M U 20 CORNERSTONE LEADERSHIP ACADEMY 8

U1179/501 BULEZI Brian 2023 M U 42 JOHN’S SS, MUKONO 47.7

U0077/631 KISERO Abdumushsin 2023 M U 88 GOMBE SECONDARY SCHOOL 6

U0463/540 BYARUHANGA Joseph 2023 M U 132 JOHN’S S.S, NYABWINA 47.5

U0124/547 KAWEIRE Allan 2023 M U 100 BUDINI SECONDARY SCHOOL 3

U3077/503 ABONGA Daniel Comboni 2023 M U 99 OCER CAMPION JESUIT COLLEGE 2

U0441/502 KATO Clever 2023 M U 55 SAM IGA MEM. COL. KAMPALA 2

U2400/518 NAKAYE Catherine 2023 F U 49 ST JOSEPH OF NAZARETH HIGH SCHOOL 47

U3444/524 KANYESIGYE Stellah 2023 F U 112 NSAMBYA HILLSIDE WESTERN SCHOOL 8

U1732/553 MUJUNI Yoweri 2023 M U 72 PLUS TWO HIGH SCHOOL 8

U1265/540 BABOINE Joel 2023 M U 09 PREMIER SECONDARY SCHOOL, HOIMA 6

U2952/510 ATUHEIRE Nelson 2023 M U 19 MUHABURA SHINE SS 5

U2381/509 MUTUME Paul 2023 M U 97 RINES SECONDARY SCHOOL 4

U2364/555 WATAMBALA Charles 2023 M U 125 KASWABULI S.S.S 4

U0564/558 ATWINE Nobert 2023 M U 103 BUBANGIZI S S 3

U1611/638 KATUMBA Paul Shadrack 2023 M U 42 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 3

U1244/501 WABWIRE Muslim 2023 M U 07 BUSIA TRUST S S 2

U2032/551 NASSUUNA Nuha 2023 F U 55 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 7

U0334/526 KAMALHA Juma 2023 M U 21 UGANDA MARTYRS S.S., NAMUGONGO 6

U2265/543 LIPOTO Amos 2023 M U 77 NGOMA .S.S 6

U4193/511 KASADHA Vasco Wilson 2022 M U 35 LAKESIDE SECONDARY SCHOOL MASESE 5

U0643/562 NUWAMANYA Gilbert 2023 M U 112 SACRED HEART SS, MUSHANGA 3

U0564/502 AGABA Joshua 2023 M U 103 BUBANGIZI S S 2

U0514/501 YONGOSA Abdul 2023 M U 23 NDEEBA SEC. SCHOOL, KAYUNGA 2

U1702/505 IKUMARU Abdallazaac 2023 M U 23 KANGULUMIRA PUBLIC SEC. SCHOOL 1

U2951/506 ARYAMPA Aisha 2023 F U 46 NTUNGAMO GIRLS’ HIGH SCHOOL 8

U0685/511 SSEMYEYA Moses 2023 M U 75 MITYANA MODERN SS 8

U0591/534 MASAJJAGE Jamaldin 2023 M U 17 BUGULUMBYA S S 8

U2095/555 MUGODHI Ivan 2023 M U 100 LUGAZI HOMELAND COLLEGE 7

U3537/506 KIZITO Francis 2023 M U 55 CARDINAL NSUBUGA MEMORIAL S.S. 7

U0036/731 CANWAT Peter 2023 M U 99 KOLOLO SECONDARY SCHOOL 7

U1063/536 NASASIRA Rodgers 2023 M U 46 MBARARA ALLIED SCHOOL 6

U0645/502 KITAMIRIKE Joshua 2023 M U 42 MUKONO HIGH SCHOOL 6

U3230/521 SEBWEYA Disan 2023 M U 41 ZION SECONDARY SCHOOL, KITENGA 44.5

U3892/512 KASSAGGI Herbert 2023 M U 120 JOSEPH S.S. NKONI 44.5

U2583/533 MUTUMBA John Baptist 2023 M U 32 OUR LADY OF AFRICA SECONDARY SCHOOL 5

U0463/562 NDUHUKIRE Gabriel 2023 M U 65 JOHN’S S.S, NYABWINA 44.5

U0048/711 MUGERA Gyaviira 2022 M U 101 MASAKA SECONDARY SCHOOL 5

MOUNTAINS OF THE MOON UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE

COURSE CODE MMA

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1611/779 NANYITI Maria Rhodah 2023 F U 55 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 2

U0036/681 OTIM Innocent 2023 M U 31 KOLOLO SECONDARY SCHOOL 3

U2413/628 TUKAMUSHABA Janzan 2023 M U 12 KISORO VISION 2

U0065/566 AWEEBWE Solomon Nsubuga 2023 M U 55 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 7

U0852/623 KYEWALYANGA Emmanuel 2023 M U 23 BALIKUDEMBE S.S.S. KISOGA 41.6

U3859/758 OWINYA Kizito 2023 M U 76 GRACIOUS S.S. LIRA 41.3

U1664/590 NAMATOVU Lukia 2023 F U 37 MARK’S SS NAMAGOMA 41

U1109/633 SSEABAKIJJE Farouk 2023 M U 55 KAWANDA S. S 9

U2546/513 KAJUBI Wilson Masembe 2023 M U 25 PRIDE COLLEGE SCHOOL MPIGI 9

U0080/677 TAYEBWA Jordan 2023 M U 117 MARY’S COLLEGE, RUSHOROZA 40.8

U0752/506 KADDU Victor 2023 M U 85 NOA MAWAGALI SS, JINJA 40.7

U0669/538 SSEMWANGA Ivan 2023 M U 40 BRUNO SSERUNKUMA’S SS,GOLI 40.6

U2146/625 MUHABUZI Nelius 2023 M U 37 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 5

MOUNTAINS OF THE MOON UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN COMPUTER SCIENCE

COURSE CODE MMC

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0053/655 KYAMANYWA Joshua 2023 M U 129 MENGO SECONDARY SCHOOL 3

U0053/951 KUTEESA Favour 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 2

U1148/503 ARIHIHIKWIZA Oscar 2023 M U 09 MANDELA S S, HOIMA 1

U3215/514 NABUDUDA Catherine 2023 F U 85 AMUS COLLEGE SCHOOL 1

U3859/711 OKOO Elvis 2023 M U 31 GRACIOUS S.S. LIRA 48.9

U0441/509 WASSWA Atibu 2023 M U 55 SAM IGA MEM. COL. KAMPALA 2

U0060/527 KIRABO Patience Mulinde 2023 F U 16 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 7

U1224/501 ABAHO Gaston 2023 M U 46 ST MARY’S SS KITENDE 2

U1923/597 MASENDI Aaron 2023 M U 94 KIGUMBA INTENSIVE S.S 2

U0833/521 ITUNGO Sandrah 2023 F U 50 STANDARD HIGH SCHOOL, KAMPALA 2

U0053/638 BALAGADDE Derrick 2023 M U 55 MENGO SECONDARY SCHOOL 1

U1664/699 OPIO Lammeck 2023 M U 109 MARK’S SS NAMAGOMA 47

U0061/601 NAKAWUNDE Cana Kaye 2023 F U 16 NABISUNSA GIRLS’ SCHOOL 47

MOUNTAINS OF THE MOON UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN PUBLIC HEALTH

COURSE CODE MMH

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2093/548 NASHABA Charles 2023 M U 65 BOSTON HIGH SCHOOL 7

U0048/711 MULUMBA Haitham 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 6

U1664/530 KISAKYE Mildred 2023 F U 07 MARK’S SS NAMAGOMA 45.3

U1443/579 MUYINGO Stephen 2023 M U 92 MICHAEL HIGH SCHOOL 43.8

U0852/553 SIBOMANA Benjamin 2023 M U 30 BALIKUDEMBE S.S.S. KISOGA 43.6

U1527/506 MPUNGU Eriasafu 2023 M U 16 BETHEL PARENT’S SS 5

U0685/508 NDUGGWA Benard 2023 M U 41 MITYANA MODERN SS 42

U0784/528 NALUBEGA Kauthara 2023 F U 88 SAYIDINA ABUBAKAR SS 9

U0547/505 AKANDWANAHO Raymond 2023 M U 69 NGARAMA S S 7

U0818/507 KIRAMBA Mulishid 2023 M U 55 UGANDA MARTYRS SS, KAYUNGA 5

U0048/983 WAIBI Daniel Oscar 2023 M U 49 MASAKA SECONDARY SCHOOL 5

U3687/507 KATO Mungi Patrick 2023 M U 55 KALEMA S.S VILLA MARRIA 40.4

U3262/511 MUKISA Bilfred 2023 M U 71 NAGGALAMA SENIOR SECONDARY SCHOOL 4

U1688/523 SSENTONGO Ukasha 2023 M U 55 KYADONDO SS 2

U2887/558 NAMUWONGE Vivian 2023 F U 33 ELIZABETH GIRLS SECONDARY SCHOOL, MITY 40.1

U2146/669 NIWAMPAIRE Margret 2023 F U 65 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 8

U2119/550 NALWEYISO Angella 2023 F U 40 MPIGI MIXED SS 8

MOUNTAINS OF THE MOON UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF NURSING SCIENCE

COURSE CODE MMN

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U3859/638 KICA Levi Otim 2023 M U 114 GRACIOUS S.S. LIRA 46.9

U1148/516 MUSINGUZI Derrick 2023 M U 13 MANDELA S S, HOIMA 7

U1265/529 MUHEBWA Reagan 2023 M U 97 PREMIER SECONDARY SCHOOL, HOIMA 6

U0046/615 AMPAIRE Sarah 2023 F U 37 MARYHILL HIGH SCHOOL 45

U0801/515 LUSWIIGA Rachael 2023 F U 100 NAALYA SEC. SCHOOL ,KAMPALA 45

U0169/624 MURUNGI Charles 2023 M U 115 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 44.7

U1249/513 NALWEYISO Mariam Birungi 2023 F U 55 KINAAWA HIGH SCHOOL, KAWEMPE 6

U1342/507 ATURINDA Annah 2023 F U 37 KABALE BRAINSTORM HIGH SCHOOL 5

U2146/785 NASASIRA Gerald 2023 M U 18 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 44

U1148/524 BYAMUKAMA Dickson 2023 M U 129 MANDELA S S, HOIMA 9

U1664/535 MUGEZI Living Mulungi 2023 M U 79 MARK’S SS NAMAGOMA 43.8

U0068/600 BYAMUKAMA Mbabazi Mentro 2023 M U 84 NTARE SCHOOL 8

U2474/633 MUWENDO Enock 2023 M U 11 JULIAN HIGH SCHOOL 43.8

U2146/757 TAYEBWA Jim 2023 M U 65 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 7

U2546/517 LUSOZI Allan 2023 M U 55 PRIDE COLLEGE SCHOOL MPIGI 7

MOUNTAINS OF THE MOON UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (PHYSCICAL)

COURSE CODE MMP

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0551/528 NYAMWIJA Clare 2023 F U 103 FRANCIS BUHUNGA HIGH SCHOOL 46.7

U1867/517 AYEBAZIBWE Ignatius 2023 M U 110 KICHWAMBA HIGH SCHOOL 7

U0051/982 LANGALANGA Aron 2023 M U 36 MBALE SECONDARY SCHOOL 3

U0206/522 BALIDAWA Bob 2023 M U 85 NYENGA SECONDARY SCHOOL 1

U0032/556 MUGASHO Moses 2023 M U 50 MUNTUYERA HIGH SCHOOL, KITUNGA 1

U1417/598 NAHWERA Lydia 2023 F U 69 NTUNGAMO HIGH SCHOOL 9

U1418/501 SSEWANNYANA Joseph 2022 M U 120 MITYANA STANDARD SEC.SCH. 8

U2093/578 TWINAMATSIKO Davis 2023 M U 65 BOSTON HIGH SCHOOL 4

U0409/571 SSENYONJO Lawrence 2023 M U 41 KASENYI SECONDARY SCHOOL 4

U3444/514 BIGIRWARUHANGA Antony 2023 M U 112 NSAMBYA HILLSIDE WESTERN SCHOOL 3

MOUNTAINS OF THE MOON UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE COURSE CODE MMS INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0459/514 ADETI Merian 2023 F U 07 KAWEMPE MUSLIM SS 45.2 2 U0051/678 KHAITSA Margret 2023 F U 52 MBALE SECONDARY SCHOOL 44.9 3 U0833/501 AHIMBISIBWE Edgar 2023 M U 19 STANDARD HIGH SCHOOL, KAMPALA 43.8 4 U1157/515 BUKENYA John 2023 M U 15 NSERESTER VOC. SS, MASAKA 43.6 5 U0017/621 NAKIGOZI Esther 2023 F U 16 IGANGA SECONDARY SCHOOL 43.1 6 U3215/560 LUBUULWA Latif 2023 M U 42 AMUS COLLEGE SCHOOL 43.1 7 U0459/548 KAGOYA Aisha 2023 F U 10 KAWEMPE MUSLIM SS 42.2 8 U2413/585 UWIMANA Justine 2023 F U 26 KISORO VISION 41.5 9 U0459/560 SINGA Isma 2023 M U 125 KAWEMPE MUSLIM SS 40.6 10 U2236/661 OCHELA Bright 2022 M U 29 ST.MARY’S COLLEGE, LUGAZI 40.5 MUNI UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENCE IN AGRICULTURE COURSE CODE ASM INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U1223/643 SSENTALA Gustar Baise 2023 M U 54 SEETA HIGH SCHOOL 44.6 2 U1732/673 TUMUKWATSIBWE Victor 2023 M U 06 PLUS TWO HIGH SCHOOL 43.9 3 U1223/641 SSALI Elvis Mark 2023 M U 55 SEETA HIGH SCHOOL 43.8 4 U0169/574 KARUNGI Musa 2023 M U 102 ST.ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 43.8 5 U0055/514 WASSWA Herbert Ssempuma 2023 M U 16 BISHOP’S SEC. SCHOOL, MUKONO 43.6 6 U0067/686 MUSAMALI Jonan 2023 M U 36 NKOMA SECONDARY SCHOOL MUNI UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENNCE WITH EDUCATION (PHYSCICAL EDUCATION) COURSE CODE BPD 43.4 INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U1661/556 ATWIINE Naboth 2023 M U 69 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 41.3

U0078/549 SANDE Oliva Isaac 2023 M U 07 IGANGA HIGH SCHOOL 5

U1220/506 UWONKUNDA Lilian 2022 F U 55 PAL AND LISA SS, KAMPALA 8

U0943/543 DUWANI Eliya 2023 M U 102 KAGADI SS 2

U1661/616 MWEBAZE Joshua 2023 M U 37 ALLIANCE SECONDARY SCHOOL 9

MUNI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN ENVIRONMENT AND NATURAL RESOURCES

COURSE CODE ERM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1265/563 KOMUGISA Hellen 2023 F U 09 PREMIER SECONDARY SCHOOL, HOIMA 3

U2767/531 AHIMBISIBWE Modern 2023 M U 69 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 7

U1487/501 ORUKUMA Kenneth 2023 M U 27 KIRYOKYA PARENTS SEC. SCH 7

U1373/535 OKELLO Emmanuel 2023 M U 53 JERESSAR HIGH SCHOOL 6

U2767/551 AYOREKIRE Collins 2023 M U 103 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 5

MUNI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF INFORMATION SYSTEMS

COURSE CODE ISM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0064/530 MATEMBU Shawn Mark 2023 M U 80 NAMILYANGO COLLEGE 43

U3888/522 SSEBAYIGGA John Vianny 2023 M U 16 MOTHER KEVIN COLLEGE, MABIRA 1

U3888/513 KYENDERA Deo Tumwesigye 2023 M U 85 MOTHER KEVIN COLLEGE, MABIRA 8

U1498/519 TUGUME Sys0n 2023 M U 46 FIVE STAR HIGH SCHOOL, NTUNGAMO 3

U2236/610 AYENYO Rita Valory 2023 F U 08 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 40.6

U1085/560 MUYOMBA Geofrey 2023 M U 40 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 5

MUNI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF INFORMATION TECHNOLOGY

COURSE CODE MIT

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0169/630 MWESIGWA Joseph 2023 M U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 42.5

U0859/542 KAWAGGA Benedict 2023 M U 91 CENTRAL COLLEGE, MITYANA 3

U0053/664 MUBANGIZI Anthony 2023 M U 46 MENGO SECONDARY SCHOOL 1

U3215/516 OKURE Benjamen 2023 M U 67 AMUS COLLEGE SCHOOL 6

U1265/560 ASINGWIRE Wilber 2023 M U 115 PREMIER SECONDARY SCHOOL, HOIMA 6

U0265/544 ANKUNDA Benitah 2023 F U 65 KIBUBURA GIRLS’ SEC. SCHOOL 8

MUNI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN NURSING

COURSE CODE NSM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0298/501 NSUBUGA Kevin Mulindwa 2023 M U 32 LUWERO SECONDARY SCHOOL 9

U1148/535 AMALE Talent 2023 M U 09 MANDELA S S, HOIMA 8

U2236/511 AVABO Simon 2023 M U 74 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 46.7

U1014/523 MUWONGE Ronald 2023 M U 33 ARCHBISHOP KIWANUKA SS, KITOVU 7

U0052/636 MUHINDO Godfrey 2023 M U 21 MBARARA HIGH SCHOOL 4

U0051/681 WAKHABUNGU Brian 2023 M U 121 MBALE SECONDARY SCHOOL 2

U0046/612 AKANKWATSA Colletah 2023 F U 112 MARYHILL HIGH SCHOOL 3

U0030/560 DDAMBYA Patricia Namukwaya 2023 F U 07 KITANTE HILL SCHOOL 8

MUNI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION ( AGRICULTURE)

COURSE CODE SMA

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2842/690 AKELLO Rita 2023 F U 31 LIGHT VOCATIONAL S.S LIRA 5

U2842/700 OKIDI Charles 2023 M U 47 LIGHT VOCATIONAL S.S LIRA 1

U0256/658 BALUKA Cerina 2023 F U 77 KISIKI COLLEGE, NAMUTUMBA 6

U2954/525 KYEMWA Gerald 2023 M U 23 HOPEFUL FUTURE SS, KAYUNGA 1

U0639/609 TWIKIRIZE Innocent 2023 M U 84 CHARLES LWANGA HS,KASHEKURO 45

MUNI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (BIOLOGICAL) COURSE CODE SMB INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0639/549 BUSINGYE Eric 2023 M U 06 ST.CHARLES LWANGA HS,KASHEKURO 46.8 2 U0169/559 DIKU Japhet 2023 M U 137 ST.ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 46.7 3 U3294/506 ASIIMWE Eric 2023 M U 129 ST. JAMES S.S 43.9 4 U0051/768 KILALI Emmanuel 2023 M U 121 MBALE SECONDARY SCHOOL 43.6 5 U3204/503 NAMBOZO Dorcus Elizabeth 2023 F U 80 DESTINY HIGH SCHOOL 42.9 6 U1014/538 NAMUGALA Hildah Nandudu 2023 F U 33 ARCHBISHOP KIWANUKA SS, KITOVU 42.8 7 U0962/574 KENTUUHA Sylivia 2023 F U 13 SEROMA CHRISTIAN HIGH SCHOOL 42 8 U0527/531 MUHEREZA Godwin 2023 M U 112 ISHAKA ADVENTIST COLLEGE 41.5 9 U1684/565 MUKISA Augustine 2023 M U 51 MATETE COMPREHENSIVE SEED .S.S 41.4 10 U0784/533 KYEYUNE Hassan 2023 M U 88 SAYIDINA ABUBAKAR SS 41.4 11 U0459/510 KATUMBA Ahmad 2023 M U 55 KAWEMPE MUSLIM SS 41.4 12 U0097/548 OMODING Abel 2023 M U 23 ST.KALEMBA SECONDARY SCHOOL 40.8 13 U0048/628 KIRIISA David Davis 2023 M U 33 MASAKA SECONDARY SCHOOL 40.7 14 U1244/501 WAMBE Allan 2022 M U 119 BUSIA TRUST S S 40.7 15 U1611/537 MUHIMA Timothy 2023 M U 05 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 40.7 MUNI UNIVERSITY ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR NATIONAL MERIT THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION ( COMPUTER SCIENCE) COURSE CODE SMC INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U2767/620 TWEBAZE Anthony 2023 M U 112 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 46.2 2 U0633/501 THIERRY Henry Kizito 2023 M U 04 KABUKUNGE MUSLIM SEC. SCHOOL 45.1 3 U0050/606 NABULINDO Agnes 2023 F U 07 TORORO GIRLS’ SCHOOL 44.6 4 U2151/504 MANDERA Damasen 2023 M U 26 ST. ANDREW’S ACADEMY ,KISORO 44.2 5 U0065/636 SSEBUNYA Mark Ssuubi 2023 M U 32 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 43.8 6 U0564/617 NAKAMURI Brendar 2023 F U 103 BUBANGIZI S S 43.8 7 U0065/685 MUTEESASIRA Tendo Shamma 2023 F U 16 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 43.8 8 U2198/502 ASIIMWE Guard 2023 M U 98 KING SOLOMON’S COLLEGE MUNI UNIVERSITY 43.8

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE WITH EDUCATION (PHYSC

COURSE CODE SMP

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1611/577 ABWANGO Gabriel 2023 M U 31 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 9

U0459/513 SSERUNJOJI Abdulrahman 2023 M U 40 KAWEMPE MUSLIM SS 6

U0781/546 RUKUMBA Michael Kelvis 2023 M U 09 AUGUSTINE COL., WAKISO 45.5

U3266/547 OYANGA Jackiss 2023 M U 82 MENTOR SECONDARY SCHOOL 4

U2107/573 BUKENYA Moses 2022 M U 55 NEW HIGH TECH SECONDARY SCHOOL 2

U0852/527 MUBIRU Trevor 2022 M U 16 BALIKUDEMBE S.S.S. KISOGA 44.5

U0105/513 ARIEBI Davis 2023 M U 119 BUGWERE HIGH SCHOOL 8

U3297/613 LUCKY Brian 2023 M U 30 BULOBA ROYAL COLLEGE 7

U2135/507 TUMWEKWATSE Brian 2023 M U 84 ITENDERO HIGH SCHOOL 6

U2823/504 KIRONDE Jovan 2023 M U 55 HENRY’S COLLEGE MBALWA 42.9

U2524/515 ANZUVUKU Dominic 2023 M U 01 ANDREW’S COLLEGE SCHOOL, MOYO 42.9

U0373/563 NIWAMANYA Zaverio 2022 M U 102 BERNABAS SS, KARUJANGA 42.2

U2823/533 OYIRWOTH Damson 2023 M U 43 HENRY’S COLLEGE MBALWA 42.1

U2032/596 WAYOMIRWOTH Morris 2023 M U 122 SEETA HIGH SCHOOL-MUKONO 1

U0010/528 ITAZI Trevor 2023 M U 10 JINJA COLLEGE 1

SOROTI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF ENGINEERING IN ELECTRONICS AND COMPUTER ENGINEERING

COURSE CODE ECS

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U1934/517 ASINGWIRE Sarah 2023 F U 06 EQUATORIAL COLLEGE, IBANDA 9

U0053/926 SSENTONGO Joshua Benjamin 2023 M U 16 MENGO SECONDARY SCHOOL 5

U1611/583 IDUUDE Ian Aaron 2023 M U 36 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 7

U2400/506 BUA Howard 2023 M U 64 ST JOSEPH OF NAZARETH HIGH SCHOOL 5

U1249/504 SAIDI Salim Ally 2023 M U 04 KINAAWA HIGH SCHOOL, KAWEMPE 4

U0107/598 WALUSIMBI John 2022 M U 91 MACKAY MEMORIAL SCHOOL, NATETE 3

U0060/510 ATHIENO Mary Keren 2023 F U 54 TRINITY COLLEGE, NABBINGO 3

U0034/574 AINEBYONA Keith 2023 M U 37 ST HENRY’S COLLEGE, KITOVU 2

U2650/501 KYAMANYWA Clophus 2023 M U 115 ANDREA KAAHWA SCHOOLS KOOKI 49.1

U0024/506 EJIET Edmund 2023 M U 53 SOROTI SECONDARY SCHOOL 49

U2265/568 ASANANSI Tracy Nankumbi 2023 F U 77 NGOMA .S.S 7

U1017/614 TWINOMUGISHA Davis 2023 M U 37 KABALE TRINITY COLLEGE 6

U2265/502 KABWOKO Enoch 2023 M U 77 NGOMA .S.S 6

U0169/585 KOBUSINGE Ritah 2023 F U 34 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 48

U2236/653 ANYANGO Juliana Okuk 2023 F U 31 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 46.5

SOROTI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF PHYSIOTHERAPY

COURSE CODE SBP

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0346/543 KUSHABA Mukama 2023 M U 132 JOSEPH’S VOC. SCH., MBARARA 46.9

U1223/590 KATWESIIME Tonny 2023 M U 50 SEETA HIGH SCHOOL 5

U1223/565 AKANKUNDA Deborah 2023 F U 120 SEETA HIGH SCHOOL 9

U1611/536 MAZIRA Mercy Oodendi 2023 F U 01 OURLADY OF AFRICA SS NAMILYANGO 8

U2236/507 SHIMIE George Twahirwa 2023 M U 81 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 44.4

U2146/565 ASINGWIRE Paul 2023 M U 65 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 8

U2183/515 MULINDWA Martin 2023 M U 32 KAKOOLA HIGH SCHOOL 8

U0852/739 KISEMBO Emmy 2023 M U 47 BALIKUDEMBE S.S.S. KISOGA 43.8

U0729/507 MATOKOTA Bruno Isaac 2023 M U 78 CORNERSTONE LEADERSHIP ACADEMY 8

U0077/630 KISAKYE Shamina 2023 F U 17 GOMBE SECONDARY SCHOOL 8

SOROTI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF SCIENCE IN ACCOUNTING FINANCE & COMPUTING

COURSE CODE SFC

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0216/501 KANYESIGYE Janet 2023 F U 117 AGATHA’S SS, KAKORE 48

U2151/575 MANIRIHO Annet 2023 F U 26 ANDREW’S ACADEMY ,KISORO 48

U0802/509 NAMULINDWA Bridget 2023 F U 55 MAKINDYE SECONDARY SCHOOL 8

U3689/509 KIGULI Jonathan 2023 M U 42 HILTON HIGH SCHOOL,NGANDU 8

5 U3263/725 NAKAWUKA Angella 2023 F U 42 MAKERERE COLLEGE SCHOOL 47.7 6 U0859/580 SSENTONGO Paddy 2023 M U 33 CENTRAL COLLEGE, MITYANA 47

SOROTI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF MEDICAL LABORATORY SCIENCES

COURSE CODE SML

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U0025/579 NAGGITA Nuulu Lugoloobi 2023 F U 42 KIBULI SECONDARY SCHOOL 1

U0077/657 LUWANGULA Jumah Edris 2023 M U 10 GOMBE SECONDARY SCHOOL 9

U2119/505 SSERUNKUUMA Tariq 2023 M U 40 MPIGI MIXED SS 9

U2236/503 APAJA Herbert 2023 M U 58 MARY’S COLLEGE, LUGAZI 46.9

U0391/512 KATABAIRE Trevor Cole 2023 M U 16 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 46.9

U1085/614 ERIMA Roy 2023 M U 03 BP CYPRIAN KIHANGIRE SS LUZIRA 9

U2650/506 KAAHWA Caroline 2023 F U 115 ANDREA KAAHWA SCHOOLS KOOKI 45.1

U0391/523 NANTUME Lynet 2023 F U 55 JOSEPH’S S S, NAGGALAMA 45

U0080/506 AGABA Jonnah 2023 F U 26 MARY’S COLLEGE, RUSHOROZA 44.9

SOROTI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT

GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF MEDICINE AND BACHELOR OF SERGERY

COURSE CODE SOM

INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT

U2101/519 MUTAMBA Mary Pearl 2023 F U 50 CORNERSTONE LEADERSHIP ACADEMY, MATUGGA 4

U2400/512 NAKIBONEKA Angella Kigund 2023 F U 55 ST JOSEPH OF NAZARETH HIGH SCHOOL 4

U2146/583 NAMANYA Jonan 2023 M U 131 CITIZEN’S SECONDARY SCHOOL 3

U0042/528 ESIRU Owen Clement 2023 M U 77 PETER’S COLLEGE, TORORO 49.8

U2440/681 MUGOLE Issa 2023 M U 93 ST. HENRY’S HIGH SCHOOL 49.5

U1688/503 MUTEBI Abdallah 2023 M U 16 KYADONDO SS 5

U0169/626 MURUNGI Sharon 2023 F U 09 ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 48.3

U0459/505 NANYANZI Sophia 2023 F U 16 KAWEMPE MUSLIM SS 2

U0061/647 CHEMUTYE Hawa 2023 F U 20 NABISUNSA GIRLS’ SCHOOL 2

U1350/521 NAKAWEESI Sylivia 2023 F U 55 MIDLAND HIGH SCHOOL 2

SOROTI UNIVERSITY

ACADEMIC REGISTRAR’S DEPARTMENT GOVERNMENT ADMISSIONS, 2024/2025 ACADEMIC YEAR

NATIONAL MERIT

THE FOLLOWING HAVE BEEN ADMITTED TO THE FOLLOWING PROGRAMME ON GOVERNMENT SCHEME

BACHELOR OF NURSING SCIENCE COURSE CODE SON INDEX NO NAME Al Yr SEX C’TRY DISTRICT SCHOOL WT 1 U0417/515 MPALAMPA John 2023 M U 16 LUZIRA S.S.S. 46.9 2 U1688/507 KYAMBADDE Waswa Ismail 2023 M U 88 KYADONDO SS 46.8 3 U1476/549 OSEGA George William 2023 M U 53 RAINBOW HIGH SCHOOL, BUDAKA 46.8 4 U0169/627 MUSINGUZI Robert 2023 M U 115 ST.ANDREA KAHWA’S COL., HOIMA 46.8 5 U1224/736 LUKYAMUZI Julius 2023 M U 86 ST MARY’S SS KITENDE 46.7 6 U2767/698 KABIITO Anthony 2023 M U 110 LIGHT SECONDARY SCHOOL, NYABUBARE 46.7 7 U3827/546 NANSUKUSA Milly 2023 F U 16 ST. JULIANA HIGH SCHOOL -GAYA ANNEX 45.5 8 U1224/539 AKAMPURIRA Bridget 2023 F U 16 ST MARY’S SS KITENDE 45.5 9 U0801/505 KOJO Julie Mono 2023 F U 23 NAALYA SEC. SCHOOL ,KAMPALA 45.5 10 U0065/622 NANSASI Theresa Treasure 2023 F U 16 NDEJJE SECONDARY SCHOOL 45.5

