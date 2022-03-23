KAMPALA – President Yoweri Museveni appointed senior presidential advisors, Resident District Commissioners (RDC), RDC Secretariat Commissioners, Resident District Commissioners, Resident City Commissioners, Deputy Resident District Commissioners and Deputy Resident City Commissioners.
In a statement released March 23, 2022, Farouk Kirunda, the deputy press secretary to the president said the appointments take immediate effect.
SEE FULL LIST OF RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS
|SN
|DISTRICT
|NAME
|1
|ABIM
|SHILAKU JAMES
|2
|ADJUMANI
|TABAN DATA PETER
|3
|AGAGO
|OKOT EMMANUEL
|4
|ALEBTONG
|ADIAMA EKAJU JOHN ROBERT
|5
|AMOLATAR
|WIBULE PATIENCE EDITH
|6
|AMUDAT
|MAJ. AKELLO BETTY OTEKAT
|7
|AMURIA
|EYAL LILLY
|8
|AMURU
|LT. COL. PIUS ALITEMA
|9
|APAC
|OMONGI ABDUL GEORGE
|10
|ARUA
|OCENG OSBORN
|11
|ARUA CITY
|AKELLO ALICE OPIO
|12
|BUDAKA
|MAGUNDA GEORGE
|1
|SN
|DISTRICT
|NAME
|13
|BUDUDA
|MITALA EMMY
|14
|BUGIRI
|WALUGEMBE RAMADHAN (RTD
|LT.)
|15
|BUGWERI
|BILLY JANET MULINDWA
|16
|BUHWEJU
|NUWAGIRA NICHOLAS
|17
|BUIKWE
|NDEGWE HAWA NAMUGENYI
|18
|BUKEDEA
|HAJJ. IMRAN MULUGA
|19
|BUKOMANSIMBI
|SHARON ANKUNDA
|20
|BUKWO
|MPIMBAZA HASHAKA SAMUEL
|21
|BULAMBULI
|BAYOOLE STANLEY
|22
|BULIISA
|BYARUHANGA STEVEN
|NFAASINGABO
|72
|BUNDIBUGYO
|LT.COL BRIGHT NZIRUMU
|24
|BUNYANGABU
|MASEREKA JOSHUA
|25
|BUSHENYI
|ASIIMWE JANE MUHINDO
|26
|BUSIA
|KIBWIKA MICHEAL
|27
|BUTALEJA
|NAMAGOGWE HAJIRA
|28
|BUTAMBALA
|LUBWAMA SULAIMAN
|29
|BUTEBO
|KALIKWANI PAUL MWIDU
|30
|BUVUMA
|MWESIGWA DEBORAH
|31
|BUYENDE
|BALWANIREGHA DENIS EPHRAIM
|32
|DOKOLO
|AKETCH BARBARA
|33
|FORT PORTAL CITY
|ANGALIA KASIGWA GODWIN
|34
|GOMBA
|KYASSANKU CHARLES
|35
|GULU
|GEORGE OWANYI AKUMAN
|36
|GULU CITY
|JANE FRANCIS OMONGIN OKILE
|37
|HOIMA
|TURYABAGYENYI EMMY K.
|38
|HOIMA CITY
|BADRU MUGABI
|39
|IBANDA
|BAKUNDA GEORGE
|40
|IGANGA
|WANDERA SADALA
|41
|ISINGIRO
|NASIIMA ADDA
|42
|JINJA
|MADOI ELIJAH
|2
|SN
|DISTRICT
|NAME
|43
|JINJA CITY
|SALEH KAMBA
|44
|KAABONG
|OKIRYA CHRIS MIKE
|45
|KABALE
|NYAKAHUMA GODFREY
|46
|KABAROLE
|BANDEBA PHESTUS
|47
|KABERAMAIDO
|SEGAWA JIMMY EBIL
|48
|KAGADI
|KIKANSHEMEZA BRON
|49
|KAKUMIRO
|MATOVU DAVID (RTD. MAJOR)
|50
|KALAKI
|BATEGANA BAKALE SADIQ
|51
|KALANGALA
|NAJJUMA JULIET SENKOOLE
|52
|KALIRO
|OLINGA OTUKOL TOM
|53
|KALUNGU
|PADDY KAYONDO
|54
|KAMPALA
|AMINA LUKANGA
|55
|KAMULI
|WOPUWA GEORGE
|56
|KAMWENGE
|BYARUGABA KANYAMAHANE
|ISAIAH
|57
|KANUNGU
|AMBROSE MWESIGYE
|58
|KAPCHORWA
|LOTEM LENOS
|59
|KAPELABYONG
|TOKO SHUAIB
|60
|KARENGA
|OCAILAP FILBERT
|61
|KASESE
|WALUSIMBI JOLLY JOE (RTD LT.)
|62
|KASSANDA
|NAMULINDWA PHEOBE
|63
|KATAKWI
|RTD. MAJ. KATAMBA GODFREY
|64
|KAYUNGA
|HAJ. NSEREKO MUTUMBA
|65
|KAZO
|MAWIYA LULE
|66
|KIBALE
|KAMWINE HELLEN CATHERINE
|67
|KIBOGA
|MARIAM SEGUYA NALUBEGA
|68
|KIBUKU
|KWESIGA EVA MUWANGALA
|69
|KIKUUBE
|TUMUSIIME AMLANI
|70
|KIRUHURA
|MUGUME APOLLO
|71
|KIRYANDONGO
|MUGANGA DAN
|23
|KISORO
|SSEKANDI SHAFIQ SSENGOBA
|73
|KITAGWENDA
|BIRUNGI KOBUSINGYE JACKLINE
|3
|SN
|DISTRICT
|NAME
|74
|KITGUM
|KOMAKECH WILLIAM
|75
|KOBOKO
|MUKIIBI DREKE JOSEPH
|76
|KOLE
|KIDEGA NABINSON JAMES
|77
|KOTIDO
|ONORIA AMBROSE
|78
|KUMI
|ACHILA JOHN ROBERTS REX
|79
|KWANIA
|ARIKWANGA RICHARD NOON
|80
|KWEEN
|TUKEI WILBERFORCE
|81
|KYANKWANZI
|SSEBYALA BADRU
|82
|KYEGEGWA
|KALUNGI MONICA
|83
|KYENJOJO
|AYESIGA JULIAN
|84
|KYOTERA
|EVA KABEJJA
|85
|LAMWO
|ICHOGOR CHARLES
|86
|LIRA
|HAMWADA ISMAEL PINTO
|87
|LIRA CITY
|EGOLE LAWRENCE EMMY
|88
|LUUKA
|KAGAAYI JANE FRANCIS
|89
|LUWEERO
|BWABYE RICHARD
|90
|LWENGO
|DUMBA MOSES
|91
|LYANTONDE
|MBETGYERIZE GODFREY
|92
|MADI-OKOLLO
|NANDINDA DARIUS
|93
|MANAFWA
|OKISWA GEOFREY
|94
|MARACHA
|AYIKOBUA FESTUS
|95
|MASAKA
|TEOPISTA SSENKUNGO
|96
|MASAKA CITY
|KATENDE RONALD
|97
|MASINDI
|NGABIRANO EMMY B
|98
|MAYUGE
|GULUME RICHARD BALYAINO
|99
|MBALE
|NASIKE ASUMINI
|100
|MBALE CITY
|WASHAKI AHAMAD
|101
|MBARARA
|MBABAZI ROGERS
|102
|MBARARA CITY
|RTD. LT. COL. MWESIGYE K.
|JAMES
|103
|MITOOMA
|KIBUKA FRANCIS AMOOTI
|104
|MITYANA
|AHARIKUNDIRA AFRICANO
|4
|SN
|DISTRICT
|NAME
|105
|MOROTO
|ANGOLERE CAROLINE
|106
|MOYO
|GORE GOFFIN
|107
|MPIGI
|SSEMPALA KIGOZI
|108
|MUBENDE
|BYABASAIJA ROSEMARY
|109
|MUKONO
|NABITAKA FATUMA NDISABA
|110
|NABILATUK
|KYEYUNE SSENYONJO
|111
|NAKAPIRIPIRIT
|OKURUT JOHN MICHEAL
|112
|NAKASEKE
|CAPTAIN YAHAYA KAKOOZA
|113
|NAKASONGOLA
|ROSE BIRUNGI
|114
|NAMAYINGO
|BARASA OGAJO SULEIMAN
|115
|NAMISINDWA
|BANGU FREDRICK
|116
|NAMUTUMBA
|MATENDE THOMAS
|117
|NAPAK
|OKORI DENIS
|118
|NEBBI
|ABAK ROBERT
|119
|NGORA
|EKOOM JOHN STEPHEN
|120
|NTOROKO
|MAJ. JONES MUGABIRWE
|121
|NTUNGAMO
|MUCUNGUZI GEOFREY
|122
|NWOYA
|OMARA CHRISTOPHER
|123
|OBONGI
|MATATA YASIN BUGA (RTD CAPT.)
|124
|OMORO
|ONYUK ANDREW
|125
|OTUKE
|AKULU JILIAN
|126
|OYAM
|RTD. ASP. ATUHAIRE HOPE
|127
|PADER
|ODONGO MILTON
|128
|PAKWACH
|ESERU PAUL
|129
|PALLISA
|DHIKUSOOKA MAGID
|130
|RAKAI
|SARAH KIYIMBA
|131
|RUBANDA
|TUMWESIGYE JOHNBOSCO
|132
|RUBIRIZI
|TUKAKIRIZA CALEB
|133
|RUKIGA
|NAYEBARE FRED KYAMUZIGITA
|134
|RUKUNGIRI
|BEWAYO NSUBUGA STEPHEN
|135
|RWAMPARA
|ATUHAIRWE ROBERT
|136
|SERERE
|NAKAMYA HARRIET
|5
|SN
|DISTRICT
|NAME
|137
|SHEEMA
|MUHINDO PULKERIA KUNIHIRA
|B.
|138
|SIRONKO
|KULABA DAVID
|139
|SOROTI
|KUMAKECH SALIM
|140
|SOROTI CITY
|PAAK PETER PEX
|141
|SSEMBABULE
|KAMUKAMA NICHOLAS KAINE
|142
|TEREGO
|AJILONG B. MODESTAR
|143
|TORORO
|OWOLE NIXON
|144
|WAKISO
|JUSTINE MBABAZI
|145
|YUMBE
|HUDU HUSSEIN
|146
|ZOMBO
|LT. COL. JOSEPH KABALEGA
|147
|RDC ATTACHED TO
|MUSIHO SAMUEL
|RDC SECRETARIATE
|DEPUTY RESIDENT DISTRICT COMMISSIONERS
|SN
|DISTRICT
|NAME
|1
|ABIM
|FADOSA AHMED
|2
|ADJUMANI
|ANGUPALE SADIQ
|3
|AGAGO
|OKIDI JAMES COSMAS
|4
|ALEBTONG
|KASONZI MARTIN
|5
|AMOLATAR
|LYAVALA AHMED
|6
|AMUDAT
|LOKORU JIMMY
|7
|AMURIA
|AKOL GEOFFREY
|8
|AMURU
|JOAN APIO
|9
|APAC
|JONGA JACOB
|10
|ARUA
|EZAMA HAMZA HAM
|11
|ARUA AYIVU DIVISION
|ISMA MASABA
|12
|ARUA CENTRAL
|ACHILE TWAIBU
|DIVISION
|13
|BUDAKA
|IBRAHIM MUKAMBA
|14
|BUGIRI
|WANDERA ENOCH
|15
|BUGWERI
|KIRIGGWA HAKIM
|6
|SN
|DISTRICT
|NAME
|16
|BUHWEJU
|GODFREY TUMWEBAZE
|GOODMAN
|17
|BUIKWE
|DALA SANON
|18
|BUKEDEA
|YEKO BULULU
|19
|BUKOMANSIMBI
|KALEMA FRED
|20
|BUKONZO
|LT. MAATE MAGWARA
|21
|BUKWO
|CHEMUTAI JAMES
|22
|BULAMBULI
|AMRI KAMBA
|23
|BULIISA
|AKINTOLE MUHUUTA
|24
|BUNDIBUGYO
|MUHANGUZI UMAR BAHANDE
|25
|BUNYANGABU
|NAKAYE KABONGE
|26
|BUSHENYI
|ATUHAIRE ROSEMARY
|27
|BUSIA
|KANUNA GRACE
|28
|BUSONGORA
|MUBINGWA ZEPHER
|29
|BUTALEJA
|NKOKO RACHEL
|30
|BUTAMBALA
|KATUNZE YAHAYA KAVUMA
|31
|BUTEBO
|CAROL NANTONGO
|32
|BUVUMA
|PATRICK MUBIRU
|33
|BUYENDE
|KASUGGA AMULI KINTU
|34
|DOKOLO
|MBIGITI JONAH
|35
|FORT PORTAL CENTRAL
|EMMA BUSINGYE
|DIVISION
|36
|FORT PORTAL NORTH
|BAMUHA ALLAN
|DIVISION
|37
|GOMBA
|JOSHUA ZAAKE KASOMA
|38
|GULU
|MATHIAS LUTWAMA
|39
|GULU BAR-DEGELAYIBI
|DIVISION
|OKWI GILBERT
|40
|GULU LAROO PECE
|BANYA PETER
|DIVISION
|41
|HOIMA
|KYAKASHARI MICHAEL
7
|SN
|DISTRICT
|NAME
|42
|HOIMA EAST
|WILLIAM KASIGAZI
|DIVISITION
|43
|HOIMA WEST DIVISION
|TUMUSIIME BENJAMIN
|44
|IBANDA
|KATABAZI SEIFU
|45
|IGANGA
|NTANGE ANDREW
|46
|ISINGIRO
|AINE CHRISTOPHER
|47
|JINJA
|KIGONGO JUMA
|48
|JINJA NORTH DIVISION
|KALEMERA LYDIA
|49
|JINJA SOUTH DIVISION
|MICHAEL SEGAWA
|50
|KAABONG
|NALYANYA HENRY
|51
|KABALE
|ABBEY BAKUNDA
|52
|KABAROLE
|OGALO BWIRE PAUL
|53
|KABERAMAIDO
|AYIPO CLARE
|54
|KAGADI
|MUHOOZI MICHEAL
|55
|KAKUMIRO
|MONDAY KALIISA ERNEST
|56
|KALAKI
|OKWAMERI FRANCIS
|57
|KALANGALA
|NANYANZI SARAH
|58
|KALIRO
|BAKAKI RONALD
|59
|KALUNGU
|KAGAIGA MIRIAM MUGISHA
|60
|KAMPALA CENTRAL
|NDIDE YASIN
|61
|KAMPALA KAWEMPE
|WALUGEMBE SULEIMAN JJUUKO
|62
|KAMPALA MAKINDYE
|KEITA KAGABI DOREEN
|63
|KAMPALA NAKAWA
|DR. KASSIM KAMUGISHA
|64
|KAMPALA RUBAGA
|BURORA HERBERT ANDERSON
|65
|KAMULI
|KASADHA SARAH MWEBAZA
|66
|KAMWENGE
|BATUUZE NAMARA LOY
|67
|KANUNGU
|GAD RUGAJU
|68
|KAPCHORWA
|SEKAJJA MARTIN
|69
|KAPELEBYONG
|OJIROT EMMA
|70
|KARENGA
|LOLUK FIDELIS LOGWEE
|71
|KASSANDA
|SIMON PETER KASWABULI
|72
|KATAKWI
|AKOT SUSAN MORO
|8
|SN
|DISTRICT
|NAME
|73
|KAYUNGA
|MAWERERE PETER
|74
|KAZO
|TUMUKURATE SILVASTER
|75
|KIBAALE
|NANSHEMEZA CAROLINE K.
|76
|KIBOGA
|MUYAMBI MOSES
|77
|KIBUKU
|KATENDE HUSSEIN KIBAZO
|78
|KIRUHURA
|ASABA DAVID
|79
|KIRYANDONGO
|SSEBUNYA HENRY
|80
|KISORO
|TUKAMUHEBWA ROBERT
|81
|KITAGWENDA
|MUHOOZI SEKASAMBA JOSEPH
|82
|KITGUM
|WELIRE MARIJAN (HAJJ)
|83
|KOBOKO
|MUGENYI VINCENT
|84
|KOLE
|BALEKE SOLOMON TREVOR
|85
|KOTIDO
|IVAN JAMES NAMOMA
|86
|KUMI
|NSEKO ANTHONY
|87
|KWANIA
|ACHAM PROSCOVIA
|88
|KWEEN
|TWOYEM KENNETH CHEMONGES
|89
|KYANKWANZI
|KABALE PERUSI
|90
|KYEGEGWA
|WINNIE KYAKUHAIRE
|91
|KYENJOJO
|AKWETEIREHO JONATHAN
|92
|KYOTERA
|SSERUWAGI FAISAL
|93
|LAMWO
|OGUTI SEBASTIAN
|94
|LIRA
|KABUNGA SENTAMU DANIEL
|95
|LIRA EAST DIVISION
|OKWAI DENIS JAWOKO
|96
|LIRA WEST DIVISION
|BETTY NALWEISO LUTTAMAGUZI
|97
|LUUKA
|WAISWA PAUL
|98
|LUWEERO
|FEHEERA MPALANYI N. BOSSA
|99
|LWENGO
|KAMBUGU ROBERT
|100
|LYANTONDE
|NAMANYA JEREMY
|101
|MADI-OKOLLO
|WANSADHA MAFUMO ADONIA
|102
|MANAFA
|KAGENYI LUUKA
|103
|MARACHA
|KOLIBA KOTEVU MONICA
|104
|MASAKA
|MBABAZI TEOPISTA
|9
|SN
|DISTRICT
|NAME
|105
|MASAKA KIMAANYA-
|KATEREGA MUSAAZI
|KABONERA DIVISION
|106
|MASAKA NYENDO-
|NAAVA MASITULA
|KUKUNGWE DIVISION
|107
|MASINDI
|NJUKI NOOR MBABALI HAJJI
|108
|MAYUGE
|KATO DAUDA
|109
|MBALE
|NAKAWALA NAOME
|110
|MBALE INDUSTRIAL
|BANJA HAMZA
|DIVISION
|111
|MBALE NORTHERN
|MWAJUZI PROSSY
|DIVISION
|112
|MBARARA
|WILBERFORCE TUMUHUMBISE
|ONGOM
|113
|MBARARA NORTH
|KANUSU ROBERT
|DIVISION
|114
|MBARARA SOUTH
|ARIHO MOSES
|DIVISION
|115
|MITOOMA
|NTUMWA ISHA
|116
|MITYANA
|JOHN BOSCO LUBYAYI
|117
|MOROTO
|TUKO JUSTINE
|118
|MOYO
|JULIAN SSEKAMWA
|119
|MPIGI
|TIITWE RHONDAH KAGAAGA
|120
|MUBENDE
|ABUBAKER BIRUNGI
|121
|MUKONO
|KITAMBULA HENRY
|122
|NABILATUK
|AYO JACINTA
|123
|NAKAPIRIPIRIT
|SAIRE MICHEAL
|124
|NAKASEKE
|KABERUKA MARIAM
|125
|NAKASONGOLA
|MARIA LUBEGA K
|126
|NAMAYINGO
|HAMISI NAGAYA
|127
|NAMISINDWA
|NAMARA JULIE SOLOME
|128
|NAMUTUMBA
|KYOOMYA JAMES
|129
|NAPAK
|BARAZA MOSES
|10
|SN
|DISTRICT
|NAME
|130
|NEBBI
|SSEBALIRWA HASSAN
|131
|NGORA
|LUKOKI JOHN MAGEZI
|132
|NTOROKO
|RWATANGABO BONIVENTURE
|133
|NTUNGAMO
|KAMUNTU ROBERT
|134
|NWOYA
|OKWARE EMMANUEL
|135
|OBONGI
|HASSAN KASIBANTE
|136
|OMORO
|OYO WALTER KOMAKECH
|137
|OTUKE
|BASALIRWA JOHN
|138
|OYAM
|MUHANGUZI NEWTON
|139
|PADER
|MAGALA BANULI BINTAMBULA
|140
|PAKWACH
|TWIKIRIZE SAM ORIKUNDA
|141
|PALLISA
|HAJJAT ASSA NAKUSI
|142
|RAKAI
|LWANGA CHARLES
|143
|RUBANDA
|SSEWANDIGI ERIC
|144
|RUBIRIZI
|ROBINAH MIREMBE
|145
|RUKIGA
|KATUSIIME ZADOKI
|146
|RUKUNGIRI
|ARIYO MARYCENT
|147
|RWAMPARA
|MOSES MWESIGYE
|148
|SEMBABULE
|WERE YAHAYA
|149
|SERERE
|ETESOT GABRIEL
|150
|SHEEMA
|NABOTH KAGOLO
|151
|SIRONKO
|NABUKALU NUSURA JUMA
|152
|SOROTI
|STEVEN ODONGO
|153
|SOROTI EAST DIVISION
|EDRINE BENESA
|154
|SOROTI WEST DIVISION
|EBASERET JOSEPHINE
|155
|TEREGO
|EMOKOL J.P. ONYANGO
|156
|TORORO
|AMULA ALBERT
|157
|WAKISO ENTEBBE
|JACKLINE KAKUNDA
|158
|WAKISO KASANGATI
|BAINGANA MARK
|159
|WAKISO KIRA
|EDDY MWANJE
|160
|WAKISO MAKINDYE
|KYAZZE FRANK
|SABAGABO
|11
|SN
|DISTRICT
|NAME
|161
|WAKISO NANSANA
|NSUBUGA ALI SHAFIQ
|162
|YUMBE
|VUYAYA VUNI MATHEW
|163
|ZOMBO
|ATIM GRACE OLEYOWIYA
COMMISSIONER RDC SECRETARIATE
|SN
|NAME
|POSITION
|1
|LT. COL. AMBAKO KIBRAI
|SENIOR PRESIDENTIAL
|ADVISOR – MOBILIZATION
|2
|SR. GRACE AKIROR
|NORTHERN REGION
|3
|JAMES TWEHEYO
|KARAMOJA REGION
|4
|MBAGANDI NKAYI FRED
|CENTRAL BUGANDA REGION
|5
|MAJ. MARTHA ASIIMWE
|WESTERN REGION
|6
|BAMWINE FRED
|KAMPALA REGION
|7
|OBEDI GERTRUDE
|EASTERN REGION
|COLLINES
|8
|DR.DAN SSEKIBOOBO
|SENIOR PRESIDENTIAL
|ADVISOR – RESEARCH
The appointments take immediate effect!
FARUK KIRUNDA,
DEPUTY PRESS SECRETARY TO H.E THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF UGANDA
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