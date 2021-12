Réaliser un coup de pied de réparation ne semble facile qu’à première vue. 1xBet Benin accepte même les pronostics en direct sur le fait qu’un joueur va pouvoir tirer un penalty. Mais même les footballeurs professionnels ne réussissent pas toujours à s’en sortir. Lionel Messi, par exemple, marque plus souvent sur des coups francs que sur des penalties.

Le football mondial connaît de nombreuses occasions où un penalty manqué a coûté un titre à une équipe.

Gonzalo Higuaín – Copa America de 2015

L’attaquant argentin commet souvent des erreurs dans des épisodes clés. La plus grosse erreur de Higuaín a été faite lors de la Coupe de l’America. Le tournoi se déroulait bien pour le joueur. Il a marqué contre la Jamaïque et le Paraguay.

En finale, l’Argentine a dû affronter le Chili, invaincu. Le match était serré et tendu. À la 74e minute du match, l’entraîneur argentin a remplacé Higuaín par Agüero pour donner de la fraîcheur à l’équipe en attaque. Gonzalo n’a produit aucune action constructive pour le reste du match. Lors de la séance de tirs au but, Higuaín a raté le coup. Bien que Banega ait également manqué son coup lors de ce match, la majorité des fans pensent que Gonzalo est responsable de cet échec.

David Beckham – Championnat d’Europe de 2004

Le sujet des penalties est un sujet très sensible pour l’équipe d’Angleterre. L’équipe perd souvent dans ces duels face à ses adversaires. Le cas le plus éloquent est la confrontation avec le Portugal en 2004 :

À la 27e minute de ce match, l’Angleterre a perdu Wayne Rooney en raison d’une blessure. Le remplaçant Vassell n’a pas pu remplacer complètement l’attaquant. La série de tirs au but s’est terminée par un match nul. En prolongation, les équipes ne montraient pas le meilleur d’elles-mêmes.

Le capitaine de l’équipe, David Beckham, a été le premier à tirer le penalty. Il a fait passer le ballon de la tête hors du filet, déclenchant ainsi un effondrement. Dans cette série de penalties, les Anglais auraient pu se corriger, mais la gaffe initiale a brisé leur esprit. Compte tenu de leur compétence et de leur expérience, c’est Beckham qui était responsable. Il est vrai que Vassel a également souffert et n’a plus été appelé dans l’équipe nationale.

Pour finir, il faut également mentionner Andrey Shevchenko, qui a raté son coup en finale de la Ligue des champions, privant son Milan d'une chance de battre Liverpool. La série de tirs au but n'est pas appelée loterie pour rien ; ce n'est pas toujours la technique qui décide. Il est également important de contrôler ses nerfs, ce que même les champions ne peuvent faire.

Le football est imprévisible, c'est pourquoi il attire l'attention de millions de personnes dans le monde.

