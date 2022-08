KAMPALA – In exercise of the powers vested in him in Section 1 of the Police Act Chapter 303, the Commander in Chief of the Armed Forces – President Yoweri Museveni has on Thursday promoted and appointed on promotion 773 gazetted police officers to the ranks of AIGP, Senior Commissioner of Police, Commissioner of Police, Assistant Commissioner of Police, Senior Superintendent of Police, and Assistant Superintendent of Police.

The announcement was made by the Minister of Internal Affairs, Kahiinda Otafiire (Maj. Gen Rtd), at a function held at the Ministry headquarters in Kampala.

Among the promoted are Edwegu Richard, Birungi Ruhuma Charles, Ocaya James, Nuwagira John and Kali Ali Fadul to the rank of AIGP.

Other nine (9) officers were promoted to the rank of SCP from CP, while 33 have been promoted from the rank of ACP to CP.

69 officers have been promoted from the rank of SSP to ACP, 137 from the rank of SP to SSP, 158 from the rank of ASP to SP and 172 officers were promoted from the rank of IP to ASP.

In his remarks, the minister noted that the promotion is to recognize the invaluable service the officers have rendered to the country in the police force, in the process of maintaining law and order.

Full list below

PROMOTION FROM SCP – AIGP (05) POSTS

1. EDYEGU Richard C 2. BIRUNGI RUHUMA Charles 3. OCAYA James 4. NUWAGIRA John 5. KAALI ALI Fadhil

PROMOTION FROM CP –SCP (09) POSTS

1. NIWABIINE Lawrence 2. ENANGA Fred 3. KAFEERO Moses 4. NAMUTEBI Hadija 5. BARYAMWISAKI Felix 6. MWESIGWA Frank 7. APORA James 8. HALANGO Timothy 9. SEWANYANA Yusuf

PROMOTION FROM ACP –CP

1. ACAYE Phillip Steve 2. ACHOLA PROSCOVIA 3. AKWANGO ESTHER 4. AMERI IRENE Kimara 5. BETONGYEZA FULGENSE 6. BYAMUGISHA Benedict 7. BYOGERO OLIVIA 8. ECEGA RICHARD 9. KASIMO THOMAS 10. KATONO LYDIA 11. KIBWIKA SARAH 12. KIHANDA HASSAN 13. KIRUNGI SULAIMAN 14. KULAYIGE Hilary 15. KUSEMERERWA JAMES 16. KYASIMIRE DINA BUGONDO 17. LAWOT Patrick 18. MUHEIRWE Emmanuel 19. MUJABWAMI EZRAH 20. MUJINYA Francis 21. MULUYA Moses 22. NAKYAGABA Sarah 23. NAMAYE POLLY 24. NAMUWOZA DENIS 25. NKORE Mujuni Paul 26. OKALANY John William 27. OKETCHO ISAAC 28. OKOSHI Simon Peter 29. RUHWEZA JAMES AKIIKI 30. SSEBABULIDDE Charles 31. SSEGIRINYA FREDRICK 32. TWINOMUJUNI JULIUS 33. ZIWEDDE ABUBAKER

PROMOTION FROM SSP –ACP

1. AKOTH CAROLINE 2. AKOYO TEDDY 3. ALUNGAT BARBARA 4. ANDREW KAGGWA 5. ATUHAIRE MAUREEN 6. BARUGAHARE CHRISTOHER 7. CANTONG OUSMANE 8. CHEMUSTO FRANCIS 9. DOKA RAMATHAN 10. KIRABIRA FLORENCE 11. GUMISIRIZA AMOS 12. KAMOYA JOACHIM 13. KAYIMA EMILLIAN 14. LAUBEN MBAMANYA KYAMPINGA 15. MIRONDO FRED PAUL 16. MUGWISAGYE RICHARD 17. MUKAMA EMMANUEL 18. IBANDA KAGODA STEPHEN 19. KALULE ABU 20. KATUNGWENSI ANATOLI IGNIS 21. KIBUKA SOZI SAMSON 22. KUGONZA MASTURAH 23. KUSEMERERWA KATHERINE 24. LULE ROBERT 25. LUTALO RICHARD 26. MULONDO ELIPHAZ 27. MWANGA MOSES KITIYO 28. EMITU EZEKIEL EBAPU 29. HIRIGA DAUDA 30. KAGARURA HERBERT BOB 31. KITUMA RUSOKE MOSES 32. MAYEGU MOSES BWOYA 33. MUGUMYA HENRY 34. MUSANI MICHAEL SABILA 35. MUSINGA NORMAN 36. NABAKKA SENOGA CLAIRE 37. NAMBAFU MICHEAL 38. ONENCAN JACAN STEPHEN 39. WAMALA PAUL 40. OCEN ANANIAS 41. WANYAMA DENIS WASIKE 42. ONYAIT RICHARD EVANS 43. OKUJJA DENIS PETERSON 44. OKELLO RICHARD 45. OKULLU RICHARD 46. NALWOGA SUSAN EDITH 47. OJINGA JOSEPH ALFRED 48. RUBANZA BARNABAS 49. ZIRABAMUZALE BRUHANE MUZAFARI 50. SERUNJOJI EDDIE 51. NANDAULA REBECCA 52. NAKIRAYI GRACE 53. OKUMU MOSES 54. OTIM FRANCIS 55. NKULEGA PETER 56. TAREMWA MOSES 57. NGANIZI WESLEY 58. OTONG IGNATIUS 59. TWISHIME GERALD BYENSI 60. OWINJO DAVID 61. SUWED ASUMAN 62. NAHYUHA ROSE HELLEN 63. NACHUHA DAMALIE 64. ODONG MARK PAUL 65. TUSINGWIRE JULIUS CEASAR 66. SSP MUTUNGI CHARLES 67. SSP SEMAMBO WILSON 68. NDIWALANA BERNARD 69. DR. KITAYIMBWA PETER

PROMOTION FROM SP –SSP

1. ABAHO GEORGE 2. AKAIS PATEL J J P 3. ASOBASI JOHN 4. BIDDEMU CHARLES 5. EBYAGAMBIRWE EMMANUEL 6. ACHIRIA GODFREY 7. ALYANGA HENRY SELASSIE 8. ASIIMWE SAMUEL 9. BANGAMBAKI ALFRED 10. BINDEEBA DICKENS 11. CANINGOM PIUS 12. EKUDOT MOSES 13. EMOJONG GODFREY 14. GIMEI TOPHER NAKOKO 15. HAGUMA JIMMY 16. ISABIRYE JULIUS 17. KAIJA STEPHEN 18. KALIMBANO WILLY 19. KALULU ENOS 20. KASOZI KAMURASI BEN 21. ANYWAR DENIS RUBBEN 22. AGABA DAVID 23. AKANKWASA BERNARD 24. AKATUTUNGISA HENRY 25. ALINYO PATRICK 26. ARUMADRI OLIVIA 27. ATUHEIRE ALLAN ROBERTS 28. BAKASHABA BOSCO 29. BATTE DANIEL 30. BWAMBALE JULIUS 31. BWAMBALE MILTON 32. CHELANGAT SYLIVIA 33. DAAKI APOLLO IVAN 34. DR.MADRAMA CHARLES 35. ADIBAA IRENE 36. ALENYO PETER 37. ASIIMWE ROSE 38. BYARUGABA DENIS 39. GUBIRA GERALD 40. KATUZEYO BOAZ 41. KAUMA NSEREKO ROGERS 42. KAVUMA HENRY 43. KAYIWA BENJAMIN HUMPHREY 44. KAYONGO W. HAMZAH 45. KHISA CHRISTINE 46. KICONCO JOHSON TIBBS 47. KIGOZI LAMECK 48. KIIZA ROGERS 49. KIRABO JOSEPH 50. KIRUNDA VICTORIA ROSEMARY 51. KITIMBO ABDULAH UTHUMAN 52. KOMUHANGI JANE 53. KULE YONA 54. KYOFA NAJJUM 55. MAYENDE WILBERT 56. MUGARURA ANDREW 57. MBABAZI NATAMBA FRANCES 58. KYASANKU RAYMOND 59. KWETEGYEREZA ADRIAN 60. KYALIGONZA EDWARD 61. MAGEZI RONALD 62. MONDAY JOHNSON 63. MPUNGU GEORGE 64. MUGANZI EDSON 65. MUGENYI KAMISAFU 66. MUSAKANA AHAMED 67. MUSALIMA FAITH 68. MWESIGWA SAMUEL 69. NABAKOOZA ROSE 70. MBABAZI MARTIN BARAHUKWA 71. MUHUMUZA ALEX 72. MUHUMUZA BERNARD 73. MUTUYA UMAR 74. NAHABWE VICTOR 75. LAKOR WILSON 76. MAGYEZI JAFFAR 77. MUGAWE RASHIDA 78. MUHWEZI DONALD 79. MWEBAZE PIDSON 80. MWESIGYE VICENT 81. OKINO CYPRIANO 82. POKOTO HOSEAH 83. NALUBEGA ROSE MARY YVONNY 84. NALUGO BETTINAH 85. NYAMAIZI MARION 86. OBULEJO IDRO AARON 87. ODONGKARA STEPHEN 88. OKAE BEN GEOFFREY 89. OKELLO DICKENS GODDY 90. OKELLO MOSES 91. OKWI OKEDI STEPHEN 92. OTIM BOSCO OLORO 93. OWOR JOHN JOSHUA 94. ODIKOR CHARLES 95. OJANDU .A.D. ROBERT 96. OKABO OKELLO JAMES 97. OLOKA JASPER 98. ONYANGO PATRICK 99. OPIRA OKENY ZAKEO 100. OTEDE BENON 101. OUMO PETER OMMS 102. OWILI ALFRED 103. NAMPOZA RITA 104. NSABA CHARLES 105. OKODA BENSON 106. OPIO ESAU ATOROM 107. OTORO JAPETH 108. SEBUWUFU ERISA 109. WANDERA JAMADA 110. SEMPALA BASHIR 111. TUGIIZIRE ALLAN 112. TUMWEBAZE DOREEN 113. TUMWESIGYE FRANCIS 114. TWONGYEIRWE JUSTUS 115. WABWIRE JOAB 116. WAISWA AYUB 117. WALUGEMBE ROBERT 118. WAMUNGA BILAL 119. WAMUNYERERE DAVID JAMES 120. WANYOTO HERBERT 121. WERE RONALD 122. ZAKE LATIF 123. ZARUGABA TINKA IGNATIUS 124. SERUMAGA RICHARD 125. SSENYONDO RICHARD 126. TESIIMA CATHERINE 127. TUGUME CYRUS KATTA 128. TURYAHABWE ASANASIO 129. SSEGUYA ROGERS 130. TUKAHIRWA CELESTINE 131. TWEHEYO JACKSON 132. WAGUBI HERBERT 133. WOBUYAGA CATHERINE 134. KINTU HENRY 135. SOOMA NELSON 136. WAKADUBI FRED 137. MUSINGUZI Jonathan

ACCELERATED PROMOTION

1. SP. ANDREW Kizimuka Mubiru to ACP

OFFICERS RECOMMENDED FOR PROMOTION FROM ASP TO SP

1. AANYU AGNES 2. ABAHO HENRY TUMWESIGYE 3. AWOR CONTRESS 4. ABONGO RICHARD 5. AITUK MATILDA 6. AGUTA JIMTON 7. AJILONG PAMELA 8. AKENA MOSES 9. ABWANG SAMUEL 10. AKAMPURIRA PETER 11. ANIKU MORRIS 12. ADILU JOHN JOSEPH 13. AGWANG HELLEN CHRISTINE 14. AKANKWATSA EDGAR 15. AKATUKWASA DANCUN 16. ALUMO DIANA 17. ALUPO JOSEPHINE 18. AMBAYO RICHARD 19. AMEJA ISABELLA DOREEN 20. ANYODO FLORENCE 21. APIO FAITH NORAH 22. ARINAITWE BWANA GILBERT 23. ASIIMWE RICHARD 24. ASSIMWE FATUMA 25. AUMA LUCY 26. AWECO EVELYN ATIM 27. AYEBARE HENRY 28. AYETA SANYU REBECCA 29. BAGANZI JULIUS 30. BAGANZI PATIENCE 31. BAGENDA LIVINGSTON 32. BAGENDA WILFRED ISAIAH 33. BAKYENGA DAMIAN 34. BASALIRWA EDITH ALVINE 35. BOGERE FRED 36. BOROR FRANCIS 37. BUYINZA TWAHA 38. BWEMBALE PHENEHAS 39. BYAMUKAMA BENON 40. BYOMUHANGI GIDEON 41. BYOMUSHANA JORAM 42. CHEPKURUI SHUNU JIMMY 43. DRICHI MARTIN PRISCA 44. EL-MAHFUZU TAI RAMADHAN 45. EMABWOR STEPHEN 46. GUME BOSCO 47. IPUGAU CAROLINE 48. ISIKO EZRA 49. JOCELYN DOROTHY AMUGA 50. KAHEESI GERALD 51. KAKIRYO MOSES 52. KAMUKAMA JOSEPH 53. KANANURA JOSHUA 54. KATUSHABE JAMES 55. KATWESIGYE PAUL 56. KAYIZA HENRY 57. KAYONGO AISHA NAMALE 58. KENYANA HARRIET 59. KIGENYI IDDI 60. KINDUBUKIRA B.JAMES 61. KIRIIBWA SHIFA 62. KITAKA SULAIT 63. KITATTA ADAM 64. KIWALA ZAINAB 65. KOMAKECH JOE 66. KULE JACOB 67. KUSIIMA NABOTH 68. KUTEESA RICHARD MUTABAZI 69. KYOKUNZIRE BETTY 70. LUBEGA SAMUEL NSAMBA 71. LUKOOTO JOHN 72. MAIRU GODFREY 73. MALE NATHAN 74. MBABAZI ROBERT 75. MBONIMPA EMMANUEL 76. MBUSA LUKE 77. MUBANGIZI INNOCENT 78. MUFANJALA KURAISH 79. MUGARURA HENRY 80. MUGERWA HASSAN KATUMBA 81. MUGISA ANSELM 82. MUGISHA RICHARD ATEENYI 83. MUGYEMA GERVASE 84. MUHWEZI JULIUS 85. MUVAWALA CHRISTINE 86. MUWONGE ABEL 87. MUWONGE MUSA 88. MUYAMBA SAMSON T 89. MUZOORA FRANK 90. MWEBAZE DAVID 91. MWESIGWA DAVID 92. MWESIGWA IGNATIUS 93. NAAWE JESCA 94. NABABI GRACE MUSOKE 95. NABIREEBA JAMES FREDRICK 96. NABULINDO HASSY NAUME 97. NAHABWE NELSON 98. NAMATOVU EDITH 99. NAMAWUBA CHRISTINE 100. NAMUKASA PROSSIE 101. NAMUKOSE JULIET 102. NAMUNGO ANID 103. NAMUTOSI SALAMA 104. NAMUTUNZI DIANA 105. NASUCHA JUDE 106. NDAULA DAVID WILLS 107. NDAWULA SEKAMANYA TIMOTHY 108. NDITTA NASIBU KIDIMU 109. NINSIIMA KHASIFA 110. NINSIIMA STELLA RWAMBUKA 111. NKAMUSIIMA RUTH 112. NKUNDIZANA JOHN 113. NSABIMANA JOSEPH 114. NSUBUGA SSEBALU KYOBE A. 115. NYAKATO MILLY 116. NYANGOMA EVERCE GRACE 117. OBIC ROBERT COXSON 118. OBONG DEOGRATIAS 119. ODUMA JOSEPH 120. OKALABAYA ANDREW W 121. OKELLO CHARLES 122. OKOBO GODFREY 123. OKOTO CHARLES PATRICK 124. OKUMU AGGREY 125. OLUM SAMUEL 126. OMARA NAM FIDELIS 127. ONEK ROMEO OJARA 128. OTABONG DAVID 129. RUGANZA ABEL 130. SABILA SADAK 131. SAMANYA REHEMA 132. SANDE STEVEN 133. SASYA SAMUEL 134. SEBULIBA MICHAEL 135. SIKAHWA ROSETTE 136. SUUBI SAM 137. TAYEBWA APOLLO 138. TIBESIGWA APOLLO 139. TIBESIGWA GADI 140. TUKUNDANE ABRAHAM 141. TUMUSIIME ANDREW SUNDAY 142. TUMUSIIME POSIANO 143. TUSIIME INNOCENT 144. TUSIIME MARY 145. TWINAMATSIKO GODES 146. TWISHIME RUKEMA ALLAN 147. WABWIRE MOSES MUSANA 148. WAISWA PATRICK 149. WAKOLI ERINA 150. WANYAMA BONIFACE 151. WANYAMA MOSES 152. WONDO HERBERT 153. WOTWALI RONALD MAYATSA 154. KAMUGIRA DAVID KIRINDORI 155. KYOSHABIRE BEATRICE 156. KUTOSI TITUS 157. ACIDRI XAVIER 158. HIWUMBIRE HASSAN 159. TWAZAGYE LIVING 160. TUGUMENAWE JULIUS 161. ABAASA BENARD 162. BIRABWA LILIAN 163. ARINAITWE ARNOLD 164. MUSINGUZI DENNIS 165. ENGWANGU GEOFREY 166. EDATU COSMUS 167. ONGOM BENSON 168. BYOMUGABE CONRAD 169. TABAN SWAIB 170. KACUMU ROBERT 171. TENYWA STEPHEN 172. ACHIENG IRENE 173. CHEPSKOL JACOB 174. NDITA NASIB 175. AHIMBISAMUKAMA BRIGHTON 176. OLANGA MOSES 177. KYATUSIMIRE IMMACULATE 178. BYANSI MUHAMED 179. BARUGAHARE ABEL KYOTO 180. BONGO JOSEPH 181. NUWAHEREZA HILLARY 182. NABUNYA SWAGIYA 183. BAKALEKE JOSEPH GWAIDO 184. AKELLO JUDITH JOAN 185. NKURUNZIZA GRACIANO 186. MUGERWA UMAR 187. TURAMYOMWE EDISON 188. ADEE RICHMA RICHARD 189. KYESIMIRA FRANCIS 190. NDAULA TIMOTHY 191. OPIO PATRICK 192. LIIGA FRANCIS 193. MUSOOBA HASSAN 194. OOLA MOSES 195. KAYEMA ESTHER 196. KAMAR STPHEN 197. IKUKU SUSAN 198. TASHOBYA ROBERT 199. MUSINGUZI MOSES KARAKYIRE 200. MUGARURA HUSSEIN 201. RUBAHAMYA ONESMUS 202. BAGOOLE MUSTAPHA 203. AHIMBISIBWE FREDRICK 204. NANSAMBA REGINA 205. KULAIGYE EDGER 206. NAMARA PATIENCE 207. OKEMA JIMMY 208. BALUKU CONRAD 209. NAKHAIMA ANTHONY MICHEAL 210. KUZARA ROBERT 211. RUTAMBIKA MIKE JACKSON 212. AKATULINDA MICHAEL 213. ATUKWATSE ALEX 214. BUSINGYE CHRISISTOM 215. NUWANDINDA RICHARD

PROMOTION FROM IP TO ASP

Region/ Unit 1. A/1297 IP Acadu Nassur Mt. Moroto 2. A/1081 IP Agaba Paddy Police Airwing 3. A/1389 IP Akenda Simon Forensic Services 4. A/1009 IP Akunyuku Hellen Okwi KMP/East 5. A/913 IP Akwenya Moses Bukedi South 6. A/996 IP Aleti Abele Traffic 7. A/961 IP Alezuyo Joselyn Manzu Directorate Health Services 8. A/1138 IP Among Robina CPC 9. A/962 IP Anderu Christine Directorate Health Services 10. A/963 IP Atego Jennifer KMP/N 11. B/911 IP Bako Arumadri Marilyn Directorate Health Services 12. B/1101 IP Bamuteeze Grace North West Nile 13. B/952 IP Besigye Billy ICT 14. B/1200 IP Bichasi James Junior Counter Terrorism 15. B/1103 IP Bubi Amidu Sezzibwa Region 16. B/965 IP Byakatonda David Traffic 17. E/519 IP Eotu Patrick ICT 18. I/151 IP Igibolu Samuel M Greater Masaka 19. K/1997 IP Kabedi George Mt. Moroto 20. K/1947 IP Kakaire Richard Rwizi 21. K/2233 IP Khisa Milton Police Hqtrs 22. K/2232 IP Kipanda Charles ICT 23. K/2225 IP Kiwanuka Umaru ICT – Hqtrs 24. K/2441 IP Kobusinge Betty Jolly FFU 25. K/2072 IP Komakech Eric Police Airwing 26. M/1907 IP Mabazi Mary KMP Hqtrs 27. M/1949 IP Mangeni Dali Robert ICT 28. M/2191 IP Masasa Harrison Albertine 29. M/1918 IP Mawerere David ICT 30. M/1610 IP Mirimo Mustafa ICT 31. M/1660 IP Mugimba Andrew Aswa 32. M/1991 IP Mukisa Waiswa Counter Terrorism 33. N/1238 IP Nababi Oliver ICT 34. N/1288 IP Nabawanuka Joyce KMP/East 35. N/1142 IP Nabweli Alaisa KMP/East 36. N/1375 IP Nakire Kellen ICT 37. N/1260 IP Namazzi Josephine ICT 38. N/1277 IP Napeyok Betty EPPU 39. N/1233 IP Nsawa Paul ICT 40. N/1350 IP Nsubuga Samuel Counter Terrorism 41. N/2240 IP Nyakake Sauya KMP Hqtrs 42. N/2262 IP Nyanzi Rashid KMP North 43. O/2186 IP Ocan Lucy Night CID Hqtrs 44. O/2494 IP Ochan Denis Welfare 45. O/252O IP Odukenyi Erasmus North Kyoga 46. O/2255 IP Okumu James Neema West Nile Region 47. O/2252 IP Okurut Joseph Sezzibwa Region 48. O/2767 IP Okwany Denis ICT 49. O/2644 IP Omara Jasper Aswa 50. O/2364 IP Onen Francis Airwing 51. O/2316 IP Owor Joseph ICT 52. O/2692 IP Oyet B Aquinas Aswa 53. R/228 IP Rwenduru .K.Paul Rwizi 54. S/1019 IP Sokuton Peter Michael Elgon 55. S/903 IP Ssempa Sseruwagi James Elgon 56. T/530 IP Tadare Francis Tako Traffic 57. T/369 IP Tekwo Jimmy West Nile Region 58. W/563 IP Wakabi Wilberforce ASTU 59. W/656 IP Wakawunah Moses KMP South 60. W/543 IP Wansamba Andrew Paul ICT 61. W/645 IP Wolimbwa Joseph Greater Masaka 62. A/1145 IP Abaha Willy KMP/N 63. A/1401 IP Abiar Daniel Sipi 64. A/1195 IP Abor David Railways Police 65. A/981 IP Afoyocan Emily Amina Aswa 66. A/1202 IP Agweng Dolly North Kyoga 67. IP Akullu Florence North Kyoga 68. A/974 IP Anywar Denis Will CID Hqtrs 69. A/1382 IP Aria Ernest Coxton West Nile Region 70. A/1218 IP Ayamo Kevin Operations 71. A/1482 IP Ayoma Joel Greater Masaka 72. B/1034 IP Bagabire John Busoga East 73. B/1079 IP Bagolane Charles FFU 74. B/1132 IP Bainomugisha Francis Rwenzori East 75. B/1100 IP Bamusungiriza Samuel Bukedi South 76. B/868 IP Bato Richard Savannah 77. B/1094 IP Besigye Dennis Counter Terrorism 78. E/579 IP Emaju Micheal Peter East Kyoga 79. E/616 IP Enyakoit Robert Kiira 80. E/442 IP Epila Sam Counter Terrorism 81. E/557 IP Erobot Stephen PSU 82. G/211 IP Gudoi Isaac HRA/M 83. N/1237 IP Henrietta Namande Mwese CPC 84. K/2399 IP Kabakyenga Apollo HRA/M 85. K/190 IP Kabasindi Beatrice CPC 86. K/2270 IP Kabungech Joseph East Kyoga 87. K/1993 IP Kakimu Samuel Busoga East 88. K/2395 IP Kamaani Gad Katonga 89. K/2299 IP Kamukama Alex Counter Terrorism 90. K/1956 IP Karim Amoko Abdul Rwizi 91. K/2378 IP Kasolo George Counter Terrorism 92. K/2288 IP Kasolo Yafeeri Anthony Kiira 93. K/2227 IP Katto Asiimwe Richard Kigezi 94. K/1506 IP Katto James Railways Police 95. K/2087 IP Katukore Emmy Counter Terrorism 96. L/461 IP Lachen-Otika Patrick Albertine 97. L/426 IP Lebbo Clement Bukedi North 98. L/488 IP Lomo Swadik Majid Counter Terrorism 99. L/477 IP Luiga Godfrey Marines 100. L/510 IP Lulu Simon ASTU 101. L/555 IP Lyada George Joseph KMP/East 102. M/1643 IP Maate Elly Kigezi 103. M/1934 IP Manano Philips Albert Research,Planing&Devt 104. M/1883 IP Maniafu Noah L & E 105. M/1955 IP Muhindo Stephen Friday PSU 106. M/1975 IP Muhoozi Christopher Kmp Hqtrs 107. M/1674 IP Muhwezi Benon CI Hqtrs 108. M/2029 IP Mukasa Semu North Kyoga 109. M/1671 IP Mukite David Collins Bukedi North 110. M/2039 IP Mulabbi Adams FFU 111. M/2161 IP Mulooki Moses G/Masaka 112. M/1794 IP Musisi Richard Bukedi South 113. M/1929 IP Mutuwa Juliet Parliament 114. M/2530 IP Muyambi Andrew Kishokye Greater Masaka 115. M/1993 IP Muyomba Abdul Counter Terrorism 116. M/1928 IP Muzigiti Julius Crime Intelligence 117. N/1314 IP Nagadya Alice KMP/N 118. N/1330 IP Nakawooza Grace B. CID Hqtrs 119. N/1247 IP Nakiranda Florence CID Hqtrs 120. N/1165 IP Namukuve Jane Busoga East 121. N/1205 IP Narusha Kalisto Kidepo 122. N/1026 IP Ndirugendawa Jesca Monica Traffic 123. N/1181 IP Ngelese Jane Greater Bushenyi 124. N/1034 IP Night Dinah Mpairwe KMP South 125. O/2414 IP Ochan Hellen Aswa 126. O/2852 IP Odokorach I. Odong Counter Terrorism 127. O/2686 IP Odrapiri Santos Angellus Counter Terrorism 128. O/2234 IP Odungul Selli ASTU 129. O/2430 IP Ogwel Peter North Kyoga 130. O/3215 IP Ojobira Samuel CPC 131. O/2571 IP Okello Alfred PSU 132. O/2159 IP Okiria Kosea Stephen Marines 133. O/2387 IP Okiror Juventine KMP/N 134. O/2160 IP Okodel James PTS Kabalye 135. O/2587 IP Olet Charles Forensic Services 136. O/2991 IP Onen Francis Lokwiya West Nile 137. O/2165 IP Onyango Samuel Marines 138. O/2211 IP Opwonya Donasiano North West Nile 139. O/2586 IP Otim .C. Dickens Counter Terrorism 140. P/126 IP Pajobo Richard West Nile Region 141. S/977 IP Sebumpete Emmanuel FFU 142. S/917 IP Sentongo Richard Sezzibwa Region 143. S/918 IP Sisye John Steven HRD 144. T/436 IP Timbigamba Florence Albertine 145. T/466 IP Tugume Edward CID Hqtrs 146. T/426 IP Tumuramye Charles Railways Police 147. K/2090 IP Turiyo Hannington PSU 148. T/464 IP Turyamureeba Bunnet FFU 149. T/447 IP Turyareeba Ronald Counter Terrorism 150. T/467 IP Turyate B. Micheal CID Hqtrs 151. T/511 IP Twebaze Edison T&RS 152. T/430 IP Twesigye Enock Rwenzori West 153. W/557 IP Wambuzi Jacqueline FFU 154. W/652 IP Wanume Yokosan Police HQTRS 155. M/1959 IP Musasizi Edward KMP/E 156. M/2012 IP Muhoozi Christopher 157. B/077 IP Bagambaki Edward 158. T/550 IP Twesigye Hamdan 159. T/374 IP Turyatunga Gally 160. A/1040 IP Atik Cyprian FFU 161. A/1261 IP Atukunda Enoch Kigezi 162. K/2380 IP Kaahwa Davis I&IR 163. K/2206 IP Katureebe Bendah Rwizi 164. K/2211 IP Kawanga Daniel CID Hqtrs 165. K/1890 IP Kedi Robert PTS Kabalye 166. M/1940 IP Mugizi George Police HQTRS 167. M/1925 IP Muheirwe Gordon Counter Terrorism 168. M/1982 IP Muwoya Samuel Counter Terrorism 169. O/2509 IP Ogenmungu Lawrence CID Hqtrs 170. O/2537 IP Omoding Robert PTS Kabalye 171. O/2379 IP Onzima Granton PTS Kabalye 172. S/982 IP Sirvasco Apollo N/Kyoga 173. S/918 IP Sisye John Steven HRD

Related

Continue Reading